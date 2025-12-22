Martina torna a La Ruota della Fortuna dopo aver perso 200mila euro e ne becca 100mila: come è andata la partita

La puntata di lunedì 22 dicembre de La Ruota della Fortuna è una puntata particolare, perché il game show di Canale 5 ha deciso di offrire una seconda chance a quei concorrenti che hanno sfiorato la busta da 200mila euro, ma che per un soffio non l'hanno conquistata.

Le campionesse della seconda chance

A giocarsi questa seconda chance sono Letizia Marchi che nella sua prima apparizione a La Ruota della Fortuna, lo scorso 24 agosto, è arrivata all'ultimo gioco con una busta verde da 100 euro, due buste rosse di cui una conteneva 200mila euro. Aveva vinto 6200 euro. È stata pescata anche Martina Raiola da Trezzano sul Naviglio, che lo scorso 17 settembre aveva pescato due buste rosse, una delle quali conteneva 200mila euro, intanto lei aveva conquistato 12700 euro. La terza concorrente è Marianna da Massafra in provincia di Taranto, che è stata anche lei ad un passo dal beccare la busta con i 200mila euro, ma è stata campionessa di una puntata.

La vittoria inaspettata di Martina

È Martina che arriva alla manche finale, quella delle buste, in cui l'obiettivo è rispondere a tre domande il cui valore è ancora ignoto. L'argomento su cui deve rispondere riguarda le dichiarazioni, ma se al primo quesito non riesce a dare la risposta esatta, alle due domande successive, invece, risponde correttamente. Al momento di svelare i premi nascosti dalle buste, scopre che la domanda sbagliata valeva 5mila euro, la terza busta valeva mille euro, ma ha deciso di rifiutarla, la seconda busta conteneva invece 100mila euro. Un traguardo inaspettato che ha sorpreso tanto Martina quanto Gerry Scotti che prima di rivelare quanto fosse il contenuto della busta ha spiegato quanto fosse improbabile che, tornando dopo settimane dall'ultima volta, lei riuscisse a conquistare una cifra così alta, dopo aver vinto già 13mila euro nelle manche precedenti: "Era una su un milione la possibilità che potesse ripescare i 200mila euro, me l'avete detto stesso voi. Ma dentro la busta ce ne sono 100mila. Clamoroso, è davvero incredibile".