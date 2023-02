Buon compleanno Massimo, il docufilm in tv per i 70 anni di Massimo Troisi Venerdì 17 febbaraio va in onda in prima serata su Rai3 “Buon compleanno Massimo”, il docufilm di Marco Spagnoli per celebrare il 70esimo compleanno di Massimo Troisi. La voce è quella di Maurizio De Giovanni, ma tanti sono gli artisti che prenderanno parte a questo emozionante ricordo.

A cura di Ilaria Costabile

Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 19 febbraio. Per celebrare quello che sarebbe stato un compleanno importante per uno dei grandi nomi del cinema e della comicità italiana, in primis partenopea, su Rai3 verrà mandato in onda nelle serata di venerdì 17 febbraio il docufilm "Buon compleanno Massimo" diretto da Marco Spagnoli.

Di cosa parla Buon Compleanno Massimo

Il documentario, prodotto da Samarcanda Film in collaborazione con Rai Documentari, Regione Campania Film Commission e con Ufficio Cinema del Comune di Napoli, verrà caricato anche su RaiPlay a partire proprio dal 19 febbraio. L'intento è quello di raccontare la vita di Massimo Troisi, il suo estro e la sua capacità di raccontare gli uomini, attraverso testimonianze inediti, interviste, in un flusso di ricordi di amici, familiari, persone che con lui hanno collaborato. I materiali di repertorio si intrecciano con un racconto emozionante che traghetta lo spettatore in un viaggio nei meandri della produzione artistica del regista partenopeo che ha saputo raccontare con tenerezza, arguzia, ironia e anche un certo disincanto il mondo attorno a lui. Il direttore di Rai Documentari, Fabrizio Zappi, ha dichiarato:

Ricordare Massimo Troisi nei giorni in cui avrebbe compiuto settanta anni è per me e per la Rai motivo di grande soddisfazione, alla quale si unisce un affetto sincero per uno straordinario personaggio, che, andandosene troppo presto, ci ha lasciato la sensazione di aver perso un amico prima ancora che uno dei più grandi attori e registi del dopoguerra. Questo documentario, che riesce a ritrarre la sua più autentica umanità oltre al suo straordinario talento artistico, nasce anche con l'ambizione di lenire questa ferita collettiva, restituendoci di Massimo una memoria più viva che mai.

Maurizio De Giovanni voce del docufilm "Buon Compleanno Massimo"

Gli artisti presenti nel docufilm

La voce che accompagnerà il racconto di "Buon Compleanno Massimo" è quella di Maurizio De Giovanni, lo scrittore partenopeo scandirà le tappe di questo viaggio introducendo anche i vari volti noti che parleranno dell'attore e regista di San Giorgio a Cremano. Tra i tanti troviamo: Renzo Arbore, Eugenio Bennato, Jerry Calà, Maurizio Casagrande, Enrico Casarosa, Vittorio Cecchi Gori, Nino D’Angelo, Enzo De Caro, Lello Esposito, Fabio Fazio, Francesco Frigeri, Massimiliano Gallo, Frank Matano, Pietra Montecorvino, Francesca Neri, Franco Oppini, Ferzan Özpetek, Iris Peynado, Roberto Perpignani, Nini Salerno, Umberto Smaila, Cinzia TH Torrini, Rosaria Troisi, Roberto Vecchioni.