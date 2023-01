“Bruno Vespa in onda ogni giorno? Rai sembra non avere altra scelta”: la protesta di Usigrai

L'Unione Sindacale Giornalisti Rai (USIGRai) ha commentato le voci secondo le quali, il programma condotto da Bruno Vespa – Porta a Porta – potrebbe ottenere una fascia quotidiana, andando in onda dunque tutti i giorni dopo il Tg1 delle 20: "Se Bruno Vespa diventa un Genere: Usigrai chiede all’Azienda un incontro su organici, utilizzo degli esterni e palinsesti, a tutela degli interessi delle redazioni Rai".

Nella nota diffusa da USIGRai si legge: "Una striscia di informazione quotidiana a Bruno Vespa che già conduce, con un contratto da artista, Porta a Porta rischia di far diventare l’approfondimento giornalistico della Rete Uno del servizio pubblico un Genere che finirebbe per prendere il nome e i tratti dello stesso Vespa". E prosegue:

USIGRai chiede in particolare un incontro con l'azienda perché si possa fare una valutazione condivisa su organici e palinsesti, in modo da scongiurare il rischio che alcune redazioni vengano penalizzate:

Nella giornata di ieri uno spazio informativo appaltato in esterno, a partire dalla conduzione dell'ex Sky Ilaria D'Amico, è stato sospeso per i bassi ascolti. Ci aspettiamo dunque che i vertici della Rai valutino in piena autonomia editoriale le scelte da fare sul fronte dell’informazione, in linea con quanto previsto dal Contratto di servizio e senza penalizzare, con sovrapposizioni di palinsesto, i Tg delle diverse reti. Su questa vicenda il sindacato non intende certamente farsi trascinare in guerre intestine e chiede invece all’Azienda un incontro per fare chiarezza su organici e palinsesti a tutela degli interessi delle redazioni. Esecutivo Usigrai.