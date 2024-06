video suggerito

Bruno Vespa furioso con gli autori in diretta a Porta a Porta: “La smettete, basta rompiscatole” Bruno Vespa si è spazientito durante Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee e Amministrative 2024. Il conduttore, incalzato dagli autori che gli chiedevano di chiudere la puntata, si è infuriato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bruno Vespa ha raccontato le Elezioni Europee e Amministrative 2024 nel corso di una puntata speciale di Porta a Porta, trasmessa lunedì 10 giugno su Rai1. Durante le battute finali, il conduttore e giornalista si è spazientito con coloro che dietro le quinte gli facevano cenno di chiudere la puntata.

Bruno Vespa si spazientisce in diretta a Porta a Porta: il video dello sfogo

In chiusura della puntata di Porta a Porta – Speciale Elezioni Europee e Amministrative 2024 trasmessa lunedì 10 giugno in prima serata su Rai1, il battibecco di Bruno Vespa con gli autori del programma. Ma andiamo con ordine. Gli ospiti in studio si stavano confrontando animatamente tra loro. In sottofondo, si è sentita la voce del conduttore che diceva: "Bene, scusate ma io devo dare la linea al Tg1". Gli ospiti hanno continuato a parlare tra loro, mentre Vespa ripeteva: "Scusate, scusate, per favore, dobbiamo chiudere". Mentre il dibattito era ormai alle battute finali, Bruno Vespa ha alzato la voce e stizzito si è rivolto a qualcuno dietro le quinte:

Mi state facendo cenno, vi ho visto, la smettete! Ecco, basta per favore.

In studio è calato il silenzio e Bruno Vespa, rivolgendosi ai suoi ospiti, ha spiegato: "Volevo chiudere perché questi rompiscatole fanno cenni".

Lo Speciale Porta a Porta sulle elezioni non convince: flop negli ascolti

La puntata di Porta a Porta dedicata agli approfondimenti sulle Elezioni Europee e Amministrative 2024 non ha ottenuto il risultato sperato. Il programma è stato un flop negli ascolti. È stato seguito da 886.000 spettatori pari al 5.87% di share. Vespa è stato battuto da Propaganda Live su La7, che ha registrato 894.000 spettatori con il 7.47% di share. La puntata di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro, invece, ha raccolto 864.000 spettatori con il 6.48% di share.