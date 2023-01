Blackout al GF Vip ma la diretta non si interrompe, le reazioni dei concorrenti: “Ora si trom*a” Ieri sera nella casa del GF VIP i concorrenti si sono ritrovati al buio: per circa un minuto c’è stato un blackout nella casa di Cinecittà. Inaspettate le reazioni dei VIP: tra le urla e i sorrisi, si sente una voce urlare “Limonate? Ora si trom*a”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono ritrovati totalmente al buio. Nella casa di Cinecittà si è verificato un blackout: i protagonisti dell'edizione del reality erano in diverse zone della casa quando improvvisamente è mancata la luce. Le telecamere hanno continuato a registrare riprendendo dunque in diretta le reazioni dei VIP che si sono scatenati tra urla e salti: "Tutto quello che succede adesso non è registrato", le parole di Daniele. "Ora si trom*a", quelle di qualcun altro.

Il video del blackout al GF VIP

Si è verificato un blackout di pochi minuti nella casa del GF VIP ieri sera. I concorrenti credevano che, saltata la corrente, fosse saltata anche la diretta: così non è stato, le telecamere hanno continuato a riprendere registrando dunque le reazioni dei VIP. "Fantastico, fantastico, vieni" dice Luca Onestini, "Limonate?" avrebbe risposto Edoardo Donnamaria. Nei video che circolano su Twitter si sentono le urla dei concorrenti. Qualcuno ha iniziato a intonare la canzone di "buon compleanno", "Tutto quello che succede adesso non è registrato" dice poi Daniele Dal Moro. Infine una voce che sembrerebbe essere di Tavassi che urla: "Ora si trom*a". Il black out sarebbe durato però poco meno di un minuto: una voce dalla regia ha ripreso i ragazzi che sono subito scoppiati a ridere.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fanno pace

Dopo durissimi scontri e lacrime, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ieri si sono riavvicinati. Entrambi si sono accusati dei loro comportamenti, "Hai fatto in modo che io non ti creda", le parole di Daniele Dal Moro che hanno scatenato subito una reazione nella concorrente spagnola che ha spiegato che non potrà mai fidarsi se non le darà modo di farsi conoscere in maniera più approfondita. Dopo un lungo abbraccio, entrambi si sono promessi di conoscersi meglio fuori, dove non saranno condizionati dalle dinamiche di gioco.