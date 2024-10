video suggerito

Bianca Berlinguer si lamenta nel fuorionda: "Se fossi rimasta in Rai, ora non andrei più in onda" Striscia la notizia ha catturato le parole di Bianca Berlinguer sulla Rai nel fuorionda della registrazione di "È sempre Cartabianca": "Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi".

Striscia la notizia ha mandato in onda le parole di Bianca Berlinguer. Durante la registrazione di È sempre Cartabianca di domenica la conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo passaggio dalla Rai a Mediaset: "Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Garantito. Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…". Nel fuorionda, poi, si è lamentata della sua redazione: "Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi".

Il fuorionda di Bianca Berlinguer a Striscia la Notizia

Il tg satirico ha mandato in onda lo sfogo di Bianca Berlinguer – che è sbarcata alla Mediaset dopo oltre 30 anni di carriera nel servizio pubblico – in cui faceva proprio riferimento al suo addio alla Rai. "Ringrazio Dio di non essere rimasta lì. Oggi sicuramente non sarei più in onda. Garantito Non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…" si sente dire dalla conduttrice nel fuorionda della registrazione del programma È sempre Cartabianca. E ancora: "Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi se fai un talk, che te voi controlla'. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati…"

Lo sfogo di Bianca Berlinguer contro i suoi collaboratori

Secondo la ricostruzione fatta da Striscia la notizia, la conduttrice non si sarebbe abbandonata solo allo sfogo sul suo passaggio dalla Rai alla Mediaset. Precedentemente, infatti, si è anche lamentata del lavoro dei suoi collaboratori. "Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così… hanno sbagliato pezzo – ha protestato mostrandosi alterata nei confronti dello staff della trasmissione – Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una" .