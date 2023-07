Biagio Izzo e Nello Mascia nel cast del nuovo film di Paolo Sorrentino Fanpage.it è in grado di anticipare altri due nomi del cast del nuovo film di Paolo Sorrentino: Biagio Izzo e Nello Mascia. Ecco tutti i dettagli.

Altri nomi si aggiungono al nutrito cast del film di Paolo Sorrentino, le cui riprese sono in queste ore in corso nella zona di Posillipo. Nel film, dedicato alla storia della sirena Partenope che ha dato vita e nome alla città di Napoli, Fanpage.it è in grado di anticipare che ci saranno anche Biagio Izzo e Nello Mascia. Il primo è al suo esordio nel cinema di Paolo Sorrentino, ma nel 2018 ha lavorato con il maestro del regista Premio Oscar, Antonio Capuano in "Achille Tarallo". Per Nello Mascia, invece, si tratta di un felice ritorno, 22 anni dopo "L'uomo in più" (nel ruolo del Molosso, ispirato alla figura di Bruno Pesaola), opera prima del regista.

Due nomi, quelli di Biagio Izzo e Nello Mascia, due generazioni differenti della geografia artistica di Napoli. Biagio Izzo è cresciuto artisticamente negli ambienti del cabaret e delle emittenti locali napoletane per poi conoscere un periodo di grande successo nella tv generalista (tra tutti, citiamo Macao e Buona Domenica) e poi al botteghino con i cinepanettoni. Più di recente, è entrato a far parte del cast fisso di Made in Sud, dal 2019 al 2020.

Nello Mascia sul set de "L’uomo in più" con Andrea Renzi e Paolo Sorrentino.

Nello Mascia, classe 1946, è tra i più importanti registi teatrali napoletani viventi. Allievo di Mico Galdieri e di Eduardo De Filippo, nel 1972 fonda "Gli Ipocriti", cooperativa teatrale che dirige per più di 25 anni. È uno dei più attivi nella valorizzazione e nella divulgazione dell'opera di Raffaele Viviani. Proprio sul commediografo stabiese, Nello Mascia ha messo in scena una serie di spettacoli per la regia televisiva di Ugo Gregoretti negli anni '80, che sono oggi parte dell'archivio delle Teche Rai. L'attore è stato tra i protagonisti di "Gomorra – La serie" e, nel 2022, dell'apprezzato "Nostalgia" di Mario Martone.

Nel cast del nuovo film scritto e diretto da Paolo Sorrentino, sono stati già ufficialmente annunciati Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata. Si parla anche dell'ingaggio di una super star internazionale. Il film è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, da Anthony Vaccarello per Saint Laurent, Paolo Sorrentino per Numero 10 e Ardavan Safaee per Pathé.