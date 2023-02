Bernardo ritrova Marina dopo 50 anni ma lei non ricorda, De Filippi: “Non gli sei rimasto impresso” A C’è Posta per te, Bernardo cerca Marian, la donna di cui si è innamorato 50 anni fa, quando faceva il cantante. Dopo 4 pretendenti, il signore ritrova quella giusta, ma lei non si ricorda. Allora Maria De Filippi gli dice la verità: “Non gli sei rimasto impresso”.

A cura di Elisabetta Murina

Bernardo cerca la sua Marina. L'uomo si è rivolto a C'è Posta per te, nella puntata dell'11 febbraio, per ritrovare la donna che ha incontrato 50 anni fa, durante uno dei suoi viaggi, quando faceva il cantante. Si era innamorato perdutamente di lei, ma poi è dovuto tornare in Sicilia- sua terra natale- dove ha sposato un'altra donna. Un matrimonio finito, però, in un divorzio.

Bernardo alla ricerca della "sua" Marina

Dopo essere entrato in studio recitando il Vangelo, con grande sorpresa di Maria De Filippi, Bernardo osserva le varie pretendenti che la conduttrice è riuscita a portargli. Ben presto, però, capisce che le prime tre non corrispondono alla donna di cui si ricordava. La quarta è quella giusta e, infatti, il signore sfodera tutte le sue doti seduttive, mettendosi persino a cantare per lei. La signora Marina però non sembra ricordarsi di Bernardo e per questo non vuole aprire la busta: "Non lo ricordo, mi spiace".

Le parole di Maria De Filippi

Maria De Filippi parla allora con sincerità a Bernardo e gli spiega la verità: "È lei ma non si ricorda di te, non gli sei rimasto impresso. Non ha la super memoria". Il signore non riesce a capacitarsi della cosa e, infatti, dice: "Io ho 75 anni e ho la super memoria". Alla fine Marina accetta di aprire la busta e, insieme alle altre pretendenti, abbraccia Bernardo.