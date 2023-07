Benedetta Rossi debutta nel ruolo di conduttrice nel programma Ricette d’Italia: quando andrà in onda Benedetta Rossi condurrà un nuovo cooking show su Real Time. Il titolo del programma è Ricette d’Italia – Il gusto della sfida. La food blogger sarà affiancata da tre chef.

A cura di Daniela Seclì

Benedetta Rossi, attualmente in libreria con il bestseller In cucina con la friggitrice ad aria, si prepara a debuttare nelle vesti inedite di conduttrice in studio. La food blogger, infatti, sarà al timone del programma Ricette d'Italia – Il gusto della sfida, in partenza il prossimo settembre su Real Time. Rossi sarà affiancata da due giudici fissi e da un terzo che cambierà di puntata in puntata. Davide Maggio.it ha svelato i nomi dei giudici che faranno parte del cast.

Chi sono i giudici/chef di Ricette d'Italia – Il gusto della sfida con Benedetta Rossi

DavideMaggio.it ha svelato che i giudici che affiancheranno Benedetta Rossi nel programma Ricette d'Italia – Il gusto della sfida saranno Roberto Di Pinto e David Fiordigiglio. Roberto Di Pinto è nato nel 1982 e la sua carriera spazia dall'esperienza presso la pasticceria Scaturchio di Napoli fino al ruolo di Chef Executive presso l'Hotel Bulgari. Ha due ristoranti di sua proprietà, uno a Milano e l'altro a Bossolasco, in provincia di Cuneo. David Fiordigiglio è un volto già noto agli spettatori, perché ha partecipato al programma È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. Ha 26 anni e, nel corso della sua carriera da chef, ha lavorato anche nel ristorante di Carlo Cracco. A loro, come già specificato, si aggiungerà un terzo chef, che cambierà di puntata in puntata.

Il premio in palio nel programma Ricette d'Italia – Il gusto della sfida

Saranno quattro i cuochi non professionisti che si metteranno alla prova in ciascuna puntata del programma Ricette d'Italia – Il gusto della sfida, affrontando il giudizio della giuria. I concorrenti proporranno ricette legate alla tradizione della loro famiglia per riuscire a conquistare la vittoria. In palio, la possibilità di vedere le loro ricette pubblicate nel nuovo ricettario di Benedetta Rossi.