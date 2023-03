Belve troncato sul finale, la reazione di Francesca Fagnani. Le Eterobasiche: “Messaggio scomodo” La seconda puntata di Belve di martedì 28 febbraio è stata interrotta sul finale. Il tempo di annunciare l’intervento delle Eterobasiche e il programma si è concluso, orfano anche degli amatissimi fuorionda. Francesca Fagnani: “Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace”. Il duo comico: “Messaggio scomodo per la prima serata”.

La seconda puntata di Belve di martedì 28 febbraio è stata interrotta sul finale. Nel momento in cui Francesca Fagnani ha salutato il terzo ospite Rocco Casalino, dopo una toccante confessione sulla sua omosessualità e il rapporto difficile con il padre, è stata introdotta come sempre la chiusura con i fuorionda e un intervento delle Eterobasiche. La conduttrice sui social dopo la brusca interruzione da parte della Rai: "Scomparso il finale di Belve. Bah, così. Mi spiace", per poi confermare qualche commento più sotto di essere "sotto choc" come il pubblico che stava assistendo da casa.

Il commento delle Eterobasiche tagliate dal finale di Belve

L'introduzione del momento dedicato alle Eterobasiche, all'anagrafe Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, forse non è stato ritenuto adatto in quella fascia oraria? A dirlo è proprio il duo comico, che nei loro video prendono in giro i pregiudizi che gli uomini hanno verso le donne e i temi più caldi come il calcio, l'utilizzo di cannabis, il catcalling, le quote di genere e il mondo Lgbtq+. "Evidentemente il nostro messaggio era troppo scomodo per la prima serata", hanno twittato, "Rega, stasera lo sketch nostro andava in onda nel metaverso", hanno concluso, buttandola a ridere con la loro community.