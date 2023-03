La Rai su finale tagliato di Belve: “Nessun intervento editoriale, ritardo nella consegna” La Rai fa sapere a Fanpage.it che l’interruzione improvvisa della seconda puntata di Belve, andata in onda martedì 28 febbraio, non è stata dovuta a un intervento di tipo editoriale per i contenuti, bensì a un ritardo nella consegna della puntata che “non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto”.

La Rai fa sapere a Fanpage.it che l'interruzione improvvisa della seconda puntata di Belve, andata in onda martedì 28 febbraio, non è stata dovuta a un intervento di tipo editoriale per i contenuti, come ipotizzato dalle Eterobasiche in un paio di tweet, bensì a un ritardo nella consegna della puntata:

In riferimento alla mancata messa in onda di Belve After, la Direzione Intrattenimento Prime Time precisa che non si è trattato di presunti interventi editoriali dell’ultimo minuto ma di un problema legato a ritardi nella consegna della puntata alla messa in onda. Tale ritardo, non imputabile a Rai, non ha permesso di osservare il corretto flusso procedurale previsto per la consegna del materiale. “Belve After” sarà disponibile su Raiplay unitamente alla puntata andata in onda.

Al momento, la puntata su Raiplay non include il momento Belve After. Probabilmente bisognerà aspettare qualche ora perché l'azione di caricamento suppletiva restituisca esito positivo. Decadrebbe così l'ipotesi di censura avanzata dal duo comico rispetto a contenuti non adatti alla prima serata. Intanto, Francesca Fagnani continua a ‘scherzare' sui social, appoggiando Le eterobasiche con un commento abbastanza esplicito: "Le amo. Eterobasiche del mio cuore, dalla vostra parte sempre (si scherza eh)". E non si sa quanto il ridimensionamento della questione in termini ironici sia parte di un insieme, essendo incluso in una reazione che è apparsa di pancia sin dai primi minuti e che non si risparmia di sottolineare qualcosa che, evidentemente, sarebbe andata fuori controllo. Un banale ritardo nella consegna giustificherebbe serenamente l'azione. A meno di ulteriori puntualizzazioni.