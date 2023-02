Rocco Casalino a Belve: “Volevo essere etero a tutti i costi e non ho mai perdonato mio padre” Rocco Casalino è uno dei protagonisti della seconda puntata di “Belve”, la nuova edizione del format di Rai2 condotto da Francesca Fagnani in prima serata. Le parole sul padre: “Non l’ho mai perdonato”.

Rocco Casalino è uno dei protagonisti della seconda puntata di "Belve", la nuova edizione del format di Rai2 condotto da Francesca Fagnani in prima serata. Nato artisticamente con il Grande Fratello Vip, Rocco Casalino è poi diventato uno degli uomini più in vista del Movimento Cinque Stelle, portavoce diretto di Giuseppe Conte. Si parla di politica, ma soprattutto della sua infanzia: "Volevo a tutti i costi essere etero, mio padre era un uomo virile e dominante, ma non gli assomigliavo". Si è parlato anche del film sulla sua vita, tratto dal suo libro, ma tutto si arenato: "Era partito tutto molto bene, mi voleva un regista e una casa di produzione molto importanti, c'era tutta la squadra pronta. Poi ho detto quella sciocchezza, che mi sarebbe piaciuto Sorrentino come regista, e si sono offesi tutti, non mi hanno più rivolto la parola".

Le parole di Rocco Casalino

Rocco Casalino ha raccontato che avrebbe desiderato essere a tutti i costi etero, a causa del confronto continuo con un padre molto dominante e virile. Questo padre, che Rocco non ha mai perdonato perché violento, faceva una serie di giochini subdoli per cercare di scoprire la sua omosessualità: "Ma io non ci cascavo".

Mio padre era un maschio del sud, molto virile, dominante. A proposito di assomigliare, non gli assomigliavo ecco, non ero il figlio che somiglia al papà, e questa cosa per lui era un problema. Faceva una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavo perché sapevo che se lo avessi ammesso sarebbe stato peggio. Io ero sicuro che avrei avuto la vita impossibile. Anche per questa situazione la consapevolezza per me è arrivata molto tardi, ho fatto molta fatica ad accettarmi. Poi fino a 35 anni ho avuto una ragazza con cui facevo regolarmente sesso e a un certo punto mi ero convinto che la mia fosse una sorta di bisessualità e che potevo reggere una vita da eterosessuale. Anche perché avevo desiderio di una vita famigliare, dei figli. Ho insistito con tutte le mie forze ad essere etero, ho fatto sesso con centinaia di donne. Sembra strano? Anche a me.

Quel padre che non ha mai perdonato

"Prima o poi la pagheranno". È il messaggio che Rocco Casalino ha voluto dare a tutti i padri violenti: "Il messaggio che vorrei dare a tutti i padri violenti è che prima o poi pagheranno un prezzo, che è l'odio da parte dei figli. Uno pensa di poter picchiare la propria moglie anche davanti ai figli e che dimenticheranno, ma io non ho dimenticato nulla, di quei momenti ricordo gli odori in casa, la mia paura, il dolore che provava mia madre. Ricordo tutto ed è una cosa che non si riesce a perdonare, almeno nel mio caso, al proprio padre. Ed è questa la pena peggiore per chi usa violenza nei confronti delle donne, perderanno l’amore dei propri figli".

Dopo il Grande Fratello

Rocco Casalino smentisce il soprannome "Tarocco Casalino": "Non sono soprannominato ‘Tarocco Casalino'. È un sito che ha deciso di fare una campagna contro di me. Solo quel sito ha usato ‘sta cosa, ma la mia cifra è fare una comunicazione che si basa sulla verità". Poi rimpiange il periodo post-Grande Fratello:

Nella casa del Gf, si sono creati dei meccanismi nuovi. Avevo una considerazione di una persona leale, in quel meccanismo però ero obbligato a fare le nomination e mi ha creato un corto circuito. Il periodo fuori dalla casa? Fare il personaggio televisivo non era il mio. Era un ruolo nel quale non mi ci ritrovavo neanche. In quel periodo, ho detto cose che non pensavo veramente.

Al Grande Fratello è stato scelto per la sua bisessualità: "Anche. Entrai nella stanza, loro ci dissero: sorprendici. Io mi dichiarai bisessuale, e mi presero".