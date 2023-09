Arisa si scusa con Simona Ventura: “Non è falsa, le voglio bene”, la reazione della conduttrice Ospite di Belve con Francesca Fagnani, Arisa ha raccontato il momento più basso della sua carriera: “Quando a X Factor ho detto a Simona Ventura che era falsa, perché non è vero. Le voglio bene”. la conduttrice ha risposto sui social: “Sei dolce, non è scontato chiedere scusa. Ti voglio bene anche io”.

A cura di Elisabetta Murina

Arisa è stata una delle ospiti della prima puntata di Belve, andata in onda martedì 26 settembre. La cantante, con la conduttrice Francesca Fagnani, ha parlato di diversi temi, legati alle recenti polemiche in cui è stata coinvolta: dall'accusa di aver tradito la comunità LGBTQIA+ alle foto senza veli pubblicate sui social, fino al rapporto con il suo corpo. Non soltanto: durante l'intervista, Rosalba Pippa ha menzionato anche il momento più basso della sua carriera, tirando in mezzo Simona Ventura, che sui social ha deciso di rispondere.

Arisa racconta il momento più basso della sua carriera

Fagnani ha chiesto ad Arisa di raccontare il momento più basso della sua carriera da artista. La cantante ha risposto senza esitazioni, ricordando quanto successo a X Factor nel 2012, quando ha urlato a Simona Ventura di essere falsa. Entrambe erano membri della giuria, insieme a Elio, Morgan e Manuel Agnelli. "Sei falsa Simona, ca**", è stata la frase che in breve ha fatto il giro dei social, generando non poche reazioni. A più di dieci anni di distanza, Arisa lo ricorda come una pagina brutta del suo percorso, ribadendo ancora una volta che non pensa la collega sia falsa, anzi: "Il momento più basso è stato quando ho detto a Simona che era falsa, durante X Factor, perché non è vero. In quel momento lei stava facendo il suo gioco, io il mio, non avevo nessun diritto di dirle che era falsa. Volevo ribadire che non è vero e le voglio bene".

Il commento di Simona Ventura sulle parole di Arisa

Simona Ventura ha visto l'intervista di Arisa a Belve e ha commentato sui social quanto detto dalla collega e amica. "Cara Arisa, sei dolce", ha scritto la conduttrice, ringraziandola ancora una volta perché, dopo quell'episodio, le ha chiesto scusa. "Ti ringrazio perché nel nostro mondo non è fatto scontato chiedere scusa, anzi! Ci eravamo già chiarite in privato, ma questo attestato a Belve con Francesca Fagnani mi ha commosso", ha continuato. Poi ha concluso: "Anch'io ti voglio bene, ti ritengo una delle (se non la più bella) voce della canzone italiana contemporanea, e aspetto, come abbiamo fatto in passato, di sentire i tuoi pezzi! Quelli si, davvero immortali! A presto".