Belve 2025, ospiti della terza puntata: Cristiano Malgioglio, Big Mama, Genny Urtis ed Eva Herzigova

Dopo aver saltato l'appuntamento di settimana scorsa per lasciare spazio alle ATP Finals del tennis, Belve torna in onda martedì 18 novembre alle 21.20 con la terza puntata. A condurre le interviste sarà come sempre Francesca Fagnani, che stavolta sottoporrà alle sue domande scomode Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis. In studio tornerà anche Maria De Filippi.

Gli ospiti della terza puntata di Belve

Terzo appuntamento con Belve, che dopo lo stop della scorsa settimana porta in studio un parterre di ospiti pronti a mettersi a nudo nel faccia a faccia con Francesca Fagnani. Per la nuova puntata arriverà innanzitutto Eva Herzigova, top model iconica degli anni ’90, volto indimenticabile di campagne pubblicitarie entrate nella storia della moda e oggi presenza amatissima nel mondo del fashion internazionale. Spazio anche a Cristiano Malgioglio, cantautore, autore dei più grandi successi della musica italiana e personaggio televisivo tra i più irriverenti e imprevedibili. Sarà poi il turno della voce potente e della storia di Big Mama, rapper e cantante che negli ultimi anni è diventata un simbolo di body positivity e autodeterminazione dopo il successo a Sanremo e nei principali festival italiani. E infine Genny Urtis, chirurgo estetico e volto tv, che porterà in studio il suo mix di glamour e aneddoti dal dietro le quinte dello spettacolo.

Uno scatto in anteprima di Cristiano Malgioglio a Belve

Torna in studio anche Maria De Filippi

Nella terza puntata ci sarà anche il ritorno di Maria De Filippi, già protagonista alcuni degli incontri più iconici della stagione in corso. Anche questa volta, la conduttrice ha scelto di tornare nello studio di Fagnani, confermando un rapporto di stima reciproca ormai consolidato. La puntata si chiuderà con la tradizionale sigla finale, il montaggio dei fuori onda che nel tempo è diventato una delle firme più riconoscibili del programma.