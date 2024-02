Beatrice Luzzi si sfoga e minaccia di lasciare il GF, Signorini: “Mi esasperi, sei egoriferita” Nella puntata del 5 febbraio del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si è sfogata e si è detta stanca stanca di essere presa di mira, minacciando di lasciare i reality, “Sai portarmi all’esasperazione perché sei troppo egoriferita”, ha ribattuto il conduttore, Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 5 febbraio del Grande Fratello, spazio a un lungo sfogo di Beatrice Luzzi nei confronti di Alfonso Signorini e del reality in generale. La concorrente è stanca di essere presa di mira e ha minacciato di lasciare la Casa se la situazione non dovesse cambiare. "Sai portarmi all'esasperazione perché sei troppo egoriferita", ha ribattuto il conduttore.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Dopo le nomination della puntata, in cui Beatrice Luzzi ha fatto il nome di Massimiliano Varrese, la concorrente si è sfogata in confessionale. Ad Alfonso Signorini ha spiegato di essere stanca del trattamento che le viene riservato in ogni serata, sottolineando solo gli aspetti negativi della sua personalità:

Vorrei che il pubblico riflettesse su quello che avviene davvero nella casa e non di quello che si vede. Hanno parlato per mesi di me, dicendo le peggio cose sul mio conto. Ho dato tanto, credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata, sottolineando solo le piccole cose che non vanno, è troppo. Se voi volete che io decida di uscire, sono al limite, ci state riuscendo.

Alfonso Signorini bacchetta Beatrice Luzzi

Alfonso Signorini ha spiegato a Beatrice Luzzi cosa pensa del suo sfogo e dell'idea che ci sia un accanimento nei suoi confronti. Anche perdendo la sua dimensione di imparzialità, il conduttore ha spiegato:

Sei una persona rispettabilissima, una gran brava persona, sai argomentare ma anche dimostrare quello che dici, è un valore immenso per questo programma. Anche se mi sono esposto nei tuoi confronti, pur con questa mia predisposizione, sai portarmi all'esasperazione perché sei troppo egoriferita e questo purtroppo porta la gente a un atteggiamento tossico. Te lo dimostro anche contro il mio interesse di imparzialità. Non mi piace quando continui a ripetere le stesse cose. Non voglio indurti a lasciare il programma,

"Se fate i tre quarti della puntata, non mi sento egocolpita ma egoriferita. È un gioco al bersaglio", ha ribattuto Luzzi. "Non giochiamo contro di te nè contro nessuno", ha concluso Signorini.