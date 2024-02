Beatrice Luzzi crolla al Grande Fratello: “Sono piena. Dove andrei fuori da qui? Nell’aldilà” Beatrice Luzzi ieri sera si è lasciata andare ad un momento di debolezza e derisa per le sue lacrime, è crollata. In un confronto con Maddaloni ha confessato di essere ‘piena’: “Mi hanno detto “Stai creando un caso” ha continuato. Poi: “Dove andrei fuori da qui? Nell’aldilà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella casa del Grande Fratello ieri sera Beatrice Luzzi è scoppiata in lacrime. La concorrente dopo un momento di debolezza ha ascoltato il commento di Massimiliano Varrese che ha sostenuto stesse facendo una ‘pantomima' in vista della puntata di lunedì. Delusa anche da Marco Maddaloni per una battuta fatta durante la serata, l'attrice è così crollata: "Sono piena, vorrei andare nell'aldilà".

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi in uno sfogo con Marco Maddaloni ha raccontato cosa l'ha turbata nelle ultime ore: "Abbi pietà di me, basta. Non ho problemi, so che non hai fatto niente. Sono piena. Sono un essere umano. Il mio momento di debolezza com'è finito? Mi è stato detto "Stai creando un caso", con Massimiliano che dice che sto "creando una pantomima". Per me è feroce". Marco Maddaloni, dopo aver capito di aver deluso l'attrice, ha provato a scusarsi nonostante non si sentisse colpevole delle offese: "Mi dispiace che stai a questo punto, tu mi hai insegnato che è brutto far passare le giornate così, senza senso. In te vedo tanta roba, sono amico tuo. Se mi sento attaccato però mi devo difendere. Ti chiedo scusa se ti sei sentita offesa. Con Giuseppe ti dissi che a me non piace vedere le donne piangere" ha continuato il concorrente davanti alla Luzzi in lacrime – "La donna è sacra, non dovrebbe piangere".

In giardino, poi, l'attrice ha risposto a una domanda del suo inquilino che ha attirato però l'attenzione. "Dove andresti se non fossi qui?" ha chiesto Marco Maddaloni, "Nell'aldilà", la risposta. "Per andare da tuo padre?" ha continuato il concorrente, "No, perché ho già visto molto e mi rendo conto che.." ha replicato l'attrice senza concludere.

Massimiliano Varrese: "Imbarazzante, cattiveria gratuita"

Massimiliano Varrese e Anita Oliveri, durante lo sfogo di Beatrice Luzzi, sono rimasti sul divano a commentare i fatti. L'attore ha così detto la sua: "È imbarazzante. Bisogna sempre essere protagonisti. La manipolazione per far passare gli altri per quello che non sono, questa è cattiveria gratuita. Mi prende in giro che sto seduto qua, come se non l'avessi sentita. Ora deve rovinare la serata a Marco". "È infelicità Max, si chiama essere infelici" ha replicato la Oliveri.