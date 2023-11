Beatrice Luzzi contro Mughini per una frase su suo figlio: “Non ti permettere, parte uno schiaffo” Nella puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 2 novembre, il chiarimento tra Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini dopo gli scontri nella casa.

Al Grande Fratello, nel corso della puntata trasmessa giovedì 2 novembre, Alfonso Signorini ha parlato degli scontri che ci sono stati in settimana tra Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini. L'attrito tra loro ha avuto inizio quando l'attrice ha rimarcato come sia lecito nominare Alex Schwazer, nonostante Mughini trovasse la cosa inconcepibile. Ma andiamo con ordine.

Lo scontro tra Giampiero Mughini e Beatrice Luzzi

Un video ha mostrato come sono iniziati i dissapori tra i due concorrenti. Giampiero Mughini è rimasto basito quando Alfonso Signorini, nella scorsa puntata del Grande Fratello, ha annunciato che Alex Schwazer era tra i nominati. L'ottantaduenne ha spiegato: "Mi dispiace molto, vedo la fatica di quest'uomo. Va bene che è un gioco, però un gioco non può diventare osceno. La sola idea che lui vada in nomination mi pare oscena". Beatrice Luzzi si è detta in disaccordo: "Non puoi permetterti di dire che è osceno perché siamo al Grande Fratello e lui è un concorrente, quindi è nominabile. Soprattutto se va in giro a dire falsità sul mio conto". Lo sfogo di Beatrice è proseguito in settimana. Luzzi ha ribadito la sua opinione a Mughini:

E non mi venire a dire che non si può nominare Alex perché se non si può nominare Alex allora diamogli il montepremi e andiamo tutti a casa. È inutile che fai il gran signore, stai in un gioco crudele e stai alle regole.

Giampiero Mughini ha replicato: "Io sono un gran signore, non faccio il gran signore. Mi sono perso Marilyn Monroe, ma in compenso ho conosciuto Beatrice Luzzi".

Beatrice Luzzi furiosa dopo una frase di Mughini su suo figlio

In questi giorni, uno dei figli di Beatrice Luzzi ha compiuto 13 anni. Mentre erano a tavola, Mughini ha detto all'attrice: "Non deve essere stato facile 13 anni con te". La gieffina si è infuriata:

Sono felicissimi i miei figli e non ti permettere mai più di dire una cosa del genere. Attento perché alla prossima parte uno schiaffo, Mughini o non Mughini.

Tornati in diretta, Alfonso Signorini ha chiesto a Giampiero Mughini di replicare. Il concorrente ha spiegato: "La mia era una battutaccia, come amo farne con gli amici cari. Ce la siamo già risolta alla grande. Resta il mio dispiacere da essere umano, da amante dello sport, che un uomo come Alex, al quale stanno facendo un torto mostruoso, subisca altre…come posso dire. Pur essendo un gioco, per me resta inconcepibile che nei confronti di Alex si faccia una mossa che non sia di rispetto, di compassione umana, di ammirazione e di amicizia". Alex Schwazer, allora, è intervenuto e ha chiarito di non volere privilegi:

Ti ringrazio Giampiero, però sono d'accordo con Beatrice. Io sono e voglio essere come tutti gli altri e devo essere anche nominabile come tutti gli altri. Non voglio avere la strada spianata.

Alfonso Signorini ha chiesto un commento a Luzzi, che ha replicato: "Io sono profondamente arrabbiata con Alex. Non credo sia perdonabile. Ha messo del veleno in una relazione. È ingiustificabile, soprattutto inspiegabile. Non vorrei riaprire il capitolo". Il riferimento è al fatto che l'atleta, nelle scorse settimane, ha dichiarato di essere certo del presunto interesse di Beatrice Luzzi nei suoi confronti, facendo passare Giuseppe Garibaldi come la seconda scelta.