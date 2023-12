Beatrice Luzzi contro Anita Olivieri: “Manipola e controlla Giuseppe Garibaldi, lo considera suo” Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi non ha dubbi su Anita Olivieri: “Tiene Giuseppe Garibaldi sotto controllo. Se vede che fa un passo di troppo, lo recupera”.

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi è convinta che Anita Olivieri tenga in pugno Giuseppe Garibaldi. La concorrente si è confidata con Fiordaliso: "Giuseppe è sotto il suo controllo assoluto", ha detto senza nutrire il minimo dubbio. Poche ore prima, Anita aveva chiarito di essere completamente disinteressata al riavvicinamento tra Giuseppe e Beatrice. All'amico aveva detto: "Non mettermi in mezzo".

Le accuse di Beatrice Luzzi ad Anita Olivieri

Fiordaliso si è detta convinta che a Giuseppe Garibaldi, più che Anita Olivieri o Perla Vatiero, piaccia Monia La Ferrera. Beatrice è apparsa in disaccordo con lei, ma ha aggiunto: "Io non ho problemi se lui si fa una storia, anzi sarei contenta per lui". Fiordaliso, tuttavia, ha commentato: "Non si farà una storia perché ha sempre in testa te. Non è facile qua, quando hai una persona sempre davanti. Anita toglitela proprio dalla testa". Ma Beatrice ha ribadito la convinzione che Anita abbia la tendenza a manipolare Giuseppe:

Lei lo manipola, lo controlla. Quella discussione che io ho avuto con lui, l'ultima, ti ricordi che lei gli è rimasta attaccata tutto il tempo? Ti ricordi che lei lo toccava? Un'amica, in una situazione del genere, non si mette un attimo da parte? Due giorni fa ci siamo abbracciati perché stavo male, dopo mezz'ora me la sono ritrovata addosso a lui. Ha un controllo assoluto, è lei la manipolatrice.

Fiordaliso non è d'accordo con Beatrice Luzzi

Fiordaliso è convinta che Beatrice Luzzi sia fuori strada: "Io non sono d'accordo, secondo me sei tu che ti fai dei film. Anita, quando Giuseppe le parla di te, cambia discorso. Non ne vuole sapere più niente". Ma la gieffina è rimasta ferma sulle sue convinzioni:

Lo tiene sotto controllo. È suo. Visto che lei la relazione ce l'ha fuori e qui non ne vuole, non ne può fare, ha Giuseppe come punto di riferimento. Stai tranquilla che se vede che fa un passo di troppo, se lo recupera.