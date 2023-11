Beatrice Luzzi chiede a Vittorio di nominare Garibaldi, che sbotta: “Attento a lei, mi rivedo in te” Giuseppe Garibaldi mette in guardia Vittorio su Beatrice: “Non farti muovere da lei. Ti sta capitando quello che è capitato a me, quindi mi raccomando occhi ben aperti”. Eppure Luzzi nega di aver dato alcuna indicazione di voto a Vittorio e sbotta: “Mi hai fatta passare per una che dice chi votare. Non sono un giocattolo”.

A cura di Giulia Turco

(Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello, spunta un nuovo fronte di lite per Beatrice Luzzi. Questa volta l’attrice si trova a discutere con Vittorio Menozzi, colpevole a quanto pare di aver rivelato a Giuseppe Garibaldi i piani di Beatrice, che gli avrebbe chiesto di nominarlo per mandarlo così al televoto. Ne scatta inevitabilmente una polemica che coinvolge la Casa.

Lo sfogo di Beatrice contro Vittorio

“Io non ti ho chiesto di nominare lui, ma se l’avevi nominato, che è diverso. Infatti te l’ho detto dopo e non prima delle nomination”, si è giustificata Beatrice Luzzi. “Adesso userà questa storia per dire che manipolo le votazioni e fare polemica. Adesso la rabbia viene a me, perché non mi va di passare per quella che dice chi nominare, è proprio una roba brutta”, si è sfogata l’attrice. Durante la notte Luzzi ha continuato a cercare l’appoggio del gruppo, dopo quello che sembra essere stato un fraintendimento con Vittorio. “Tu Vittorio mi hai fatta passare per una che dice chi votare. Ah è stata una leggerezza di forma? Mi pare che con me queste leggerezze vi capitano fin troppo. Io sono stufa e comincio a pensare di essere il giocattolo”, ha proseguito. “Ogni puntata mi si accusa di qualcosa e mi devo sempre giustificare e mi sono rotta le scatole. Adesso io metto tutti i puntini sulle i e ora state molto attenti. Intanto io non mi fido più di nessuno e nemmeno di te”.

Giuseppe Garibaldi ha messo in guardia Vittorio su Beatrice

Negli ultimi giorni Giusepe Garibaldi ha parecchio cambiato la sua posizione nei confronti di Beatrice, ormai da tempo lontana sentimentalmente da lui. Il concorrente calabrese ha messo in guardia alcuni suoi compagni di avventura dall’attrice, accusandola di strategia. Tra questi c’è proprio Vittorio Menozzi, al quale Giuseppe avrebbe suggerito di diffidare di Beatrice. “Non farti muovere da lei. Capisci a me Io mi sto rivedendo in te. Ti sta capitando quello che è capitato a me, quindi mi raccomando occhi ben aperti”, gli ha suggerito. Ecco allora che Menozzi ha rivelato le presunte cattive intenzioni di Beatrice a Giuseppe sulle nomination: “Sì, sì, sì, ne parliamo dopo, te la devo dire”, gli ha anticipato lui. “Sì che ho capito assolutamente“.