Nuove incomprensioni tra Garibaldi e Beatrice Luzzi al GF: “Sono stanco, mi sono annullato per lei” Nuove incomprensioni al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo il riavvicinamento dei giorni scorsi. L’attrice è convinta che lui non sappia difendere il loro rapporto dagli attacchi degli altri, mentre il 30enne si dice stufo e pensa di essersi annullato come persona a causa sua.

Dopo il riavvicinamento nei giorni scorsi, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono nate nuove incomprensioni, che hanno portato entrambi a rimettere in discussione il loro rapporto nella casa del Grande Fratello. L'attrice ha avuto un'accesa discussione con Anita Olivieri, durante la quale il 30enne non ha preso le sue parti, preferendo rimanere quasi in disparte. Atteggiamento che Luzzi non ha per niente gradito e che l'ha portata a fare un passo indietro. Garibaldi invece si dice stufo di lei e pensa di essersi annullato proprio per causa sua.

La discussione tra Beatrice e Anita

Le prime incomprensioni tra Beatrice e Garibaldi sono nate per via di una discussione che l'attrice ha avuto con Anita Olivieri. Quest'ultima è una delle più care amiche di Garibaldi nella Casa del GF, nonostante creda che lui stia giocando con Beatrice. "Tu sei la sua amica del cuore e pensi che stia giocando, fammi capire come sono conciliabili le due cose", ha detto la concorrente alla 26enne romana. Lei ha ribattuto: "Gli dico sempre la mia verità, quello che penso, lui mi chiede consigli. Secondo me c'è qualcosa tra voi, ma finito il programma vi saluterete".

Luzzi non accetta interferenze nel rapporto con il coinquilino: "Allora perché non la smetti e non ti stai zitta? Come fai a credere che sia falso e essere amici? Da quando sei entrate dici cattiverie su di me, sei una ragazzina". Garibaldi ha provato a intervenire, ma senza riuscire a imporsi con fermezza.

Il confronto tra Beatrice e Garibaldi

Subito dopo la discussione con Anita, Beatrice ha avuto modo di confrontarsi con Garibaldi. "Mi costringi a prendere le distanze, che devo fare", ha esordito l'attrice. "Ogni cosa che è successa da quando ci siamo messi insieme è sempre stata puntare il dito", ha ribattuto il 30enne, spiegando poi che non ha preso le sue parti durante la discussione perché stare al centro dell'attenzione non è nel suo carattere. Per Luzzi, però, Garibaldi non ha dimostrato di saperla difendere e l'ha lasciata ad affrontare la situazione da sola:

Ogni volta mi allontani, faccio un passo avanti e tu mi costringi a farlo indieto. Io sarei dalla tua parte, ma non mi proteggi mai, mi lasci sempre in pasto ai lupi. Puoi farlo anche senza di me il tuo gioco, vai avanti lo stesso. Ce la fai anche senza di me, lasciami stare, non riesci a difendere né noi né me.

Lo sfogo di Garibaldi per la situazione con Beatrice

Parlando in giardino con Paolo Masella e Letizia Petris, Garibaldi ha ammesso di essere confuso: "Non capisco più niente, che posizione devo prendere. Mi sono stancato". Il 30enne è stanco dell'altalenante rapporto con Beatrice Luzzi e arriva a mettere in dubbio i suoi sentimenti: "Non ce la faccio più, devo rendermi conto se provo qualcosa per lei. Lei pretende che io mi impegno. Io ad Anita non ho più parlato, non mi sto godendo più la situazione, né la casa né quella con lei".

I due coinquilini non riescono a capire come mai tra loro la situazione sia cambiata così velocemente. Garibaldi ha spiegato il sui pensiero: "Questo mi manda fuori di testa, questi sbalzi così… Ci siamo parlati, ci siamo detti due parole. Mi sono annullato qui dentro, non ho più scherzato per come sono fatto io, mi sono tenuto veramente tanto".