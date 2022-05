Battiti Live 2022 torna in tour, questa estate lo show musicale di Italia1 girerà la Puglia Questa estate Battiti Live è pronto a tornare in tour nelle più belle e suggestive località della Puglia. Lo storico programma musicale di Italia1, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, tornerà nella sua versione originale, dopo due anni fermo nella stessa location.

A cura di Elisabetta Murina

Battiti Live, in collaborazione con Radio Norba e Cornetto, è pronto a tornare. Quest'anno lo storico programma musicale di Italia1, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri per la sesta volta consecutiva, ripartirà con diverse tappe nelle più suggestive località pugliesi, come Bari, Gallipoli e Trani, per regalare al pubblico i successi della musica italiana del momento e tanto divertimento.

Come sarà Battiti Live 2022

Il programma musicale, nonostante la pandemia, non si è mai fermato. L'evento infatti è andato in onda regolarmente anche nelle due precedenti stagioni, con un'unica piccola modifica rispetto al passato: la location. Le puntate si sono svolte tutte al Castello Aragonese di Otranto. Quest'anno invece si tornerà nella forma tradizionale, con lo show pronto ad esplorare le più belle e suggestive città della Puglia, per regalare ai telespettatori di Italia1 e a tutti i presenti le hit del momento cantate dagli artisti più noti del panorama italiano e internazionale. Gli stessi artisti saranno anche protagonisti di esibizione on the road, sempre alla scoperta del territorio pugliese e delle sue bellezze.

Alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri

A condurre l'edizione di questa estate di Battiti Live saranno Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, una coppia ormai consolidata da sei anni. Ad affiancarli ci sarà ancora una volta l'attrice e webstar Mariasole Pollio, che avrà il compito di raccogliere a caldo l'emozione del pubblico che assisterà dal vivo alle esibizioni.