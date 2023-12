Barbara Palombelli fa gli auguri in diretta a Antonella Clerici: momento storico che unisce Rai e Mediaset Un vero e proprio momento storico con Barbara Palombelli che è intervenuta per fare gli auguri alla sua concorrente e ricordare che tra loro c’è una forte amicizia.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata dei 60 anni di Antonella Clerici, il mondo dello spettacolo si ferma per il giusto tributo a una grande professionista della televisione italiana. Anche i "concorrenti" lasciano il pasillo d'onore. È successo, in effetti, un fatto storico, più unico che raro. Barbara Palombelli, conduttrice di Forum, è intervenuta in diretta nella trasmissione della dirimpettaia, È sempre mezzogiorno, per fare gli auguri alla padrona di casa. Così, durante la puntata di Forum, la conduttrice ha fermato il programma per fare gli auguri: "Oggi è il 6 dicembre e la mia amica Antonella Clerici festeggia un importante compleanno che io ho superato da moltissimo. Però, come sapete, a volte c’è rivalità tra le persone che conducono dei programmi televisivi. Ecco, tra me e Antonella c’è una grande e antica amicizia, c’è tanto affetto".

Il momento storico

Un vero e proprio momento storico con Barbara Palombelli che è intervenuta per fare gli auguri alla sua concorrente e ricordare che tra loro c'è una forte amicizia.

Oggi è una data particolare. Oggi è il 6 dicembre e la mia amica Antonella Clerici festeggia un importante compleanno che io ho superato da moltissimo. Però, come sapete, a volte c’è rivalità tra le persone che conducono dei programmi televisivi. Ecco, tra me e Antonella c’è una grande e antica amicizia, c’è tanto affetto. Ci vediamo poco, purtroppo, però ci vogliamo bene. E allora questo è un augurio con una grande applauso da Forum per Antonella in questa data speciale. Lei inizia tutte le mattine dopo di noi su Rai 1. E allora un abbraccio anche a tutti i colleghi di Rai 1, agli autori, agli operatori, al regista, a tutti quanti. Siamo paralleli quasi, ma ci vogliamo un grande bene, abbiamo grande stima. Antonella un abbraccio e ti festeggerò prestissimo.

La sorpresa di Mara Venier

Tra i tanti tributi ricevuti da Antonella Clerici, anche una visita a sorpresa: quella di Mara Venier. "Ma che sorpresona", ha esclamato Antonella Clerici che non si aspettava di vedere la ‘zia della domenica' in studio. Poi sono arrivati gli auguri in video di altri grandi della televisione e dello spettacolo: Amadeus, Anna Moroni, Marco Mengoni, Carlo Conti. Tra gli attestati, anche quello del Ministero della Cultura con la proposta di nominarla ambasciatrice della cucina italiana nel mondo.