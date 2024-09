video suggerito

Barbara d'Urso a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli: "Le piacerebbe che non ci fossi" In attesa dell'arrivo di Barbara d'Ursio a Ballando con le stelle nel ruolo di "Ballerina per una notte" nella puntata di sabato 5 ottobre, Selvaggia Lucarelli ironizza circa la possibilità di saltare la puntata per "impegni improrogabili".

A cura di Stefania Rocco

In attesa dell’arrivo di Barbara d’Ursa a Ballando con le stelle nel ruolo di “Ballerina per una notte”, Selvaggia Lucarelli ironizza circa la possibilità di non partecipare all’attesissima puntata prevista per sabato 5 ottobre. Com’è noto, tra l’ex conduttrice Mediaset e la giurata del talent show condotto da Milly Carlucci su Rai1 non corre buon sangue. Ciò nonostante, terminato il suo impegno con il Biscione, d’Urso ha deciso di accettare l’invito della collega Carlucci e partecipare alla prossima puntata di Ballando, puntata che la vedrà esibirsi proprio di fronte a Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: “Impegni improrogabili mi impediranno di esserci”, poi chiarisce di stare scherzando

Quando la partecipazione di d’Urso a Ballando è stata annunciata, Lucarelli aveva ironizzato via Instagram, lasciando intendere che non ci sarebbe stata. “Proprio il giorno in cui ho pilates”, aveva commentato, per poi chiarire che la sua era stata solo una battuta. “Sabato non ci sono purtroppo, so che dispiacerà alla ballerina per una notte, però sono cose che capitano. Lei fa danza, io faccio pilates. Ognuno ha i suoi impegni, improrogabili per giunta! Seh.. Le piacerebbe!”, ha dichiarato oggi la giurata intervenendo di fronte alle telecamere de La volta buona, il format condotto da Caterina Balivo.

Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso insieme a Ballando

Scherzi, a parte, Selvaggia Lucarelli parteciperà certamente alla puntata di Ballando con le stelle prevista per il prossimo sabato. La giurata, dunque, avrà il compito di valutare l’esibizione di Barbara d’Urso assegnandole un voto che andrà a compare quello attribuito con il “tesoretto”. Si tratta della seconda volta di d’Urso in Rai dalla fine del suo contratto con Mediaset. Il debutto era avvenuto qualche mese fa quando la conduttrice aveva accettato di farsi intervistare da Mara Venier a Domenica In.