"Barbara D'Urso a Ballando con le stelle", sarà ballerina per una notte Il ritorno della storica signora del pomeriggio sulla tv che conta. Lo fa sapere Giuseppe Candela su X: "Molto probabilmente della seconda puntata".

Barbara D'Urso sarà ballerina per una notte a Ballando con le stelle. "Molto probabilmente alla seconda puntata". Lo fa sapere Giuseppe Candela su X. Dopo tante indiscrezioni, arriva la notizia che in tanti aspettavano: la ex signora del pomeriggio di Mediaset sarà ospite speciale nel programma di punta del sabato sera di Rai1. La nuova edizione di Ballando con le stelle partirà sabato 28 settembre e, stando a quanto riferisce il giornalista di Dagospia, la presenza di Barbara D'Urso sarebbe prevista per la settimana successiva: sabato 5 ottobre.

Da quando ha salutato Mediaset, ormai due anni fa, sono state tante le voci e le ipotesi sul futuro di Barbara D'Urso. Si era parlato di una possibile collocazione sul Nove oppure su Twitch, ma non c'è mai stata alcuna conferma a riguardo. Le voci, per la verità, sono sempre state molto forti anche rispetto alla Rai: un matrimonio che molti si aspettavano. A parte una lunga intervista dall'amica Mara Venier a Domenica In, non c'è stato altro spazio nel servizio pubblico. La presenza di Barbara D'Urso nel programma di Milly Carlucci porrebbe la conduttrice in una condizione favorevole per ripresentarsi al grande pubblico, impaziente di vedere "Barbarella" cimentarsi nel programma di danza e sottoporsi al giudizio di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e – dulcis in fundo! – Selvaggia Lucarelli.

Il pranzo segreto tra Milly Carlucci e Barbara D'Urso

Nel mese di luglio era stato rivelato di un ‘pranzo segreto' tra Milly Carlucci e Barbara D'Urso. Da quel momento, l'ipotesi di una candidatura della conduttrice a un ruolo all'interno del programma del sabato sera di Rai1 ha cominciato a essere sempre più plausibile. In quella occasione, la Carlucci aveva dichiarato:

Allora io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche. Ma io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta.