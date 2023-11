Ballando, Giovanni Terzi ai giudici: “Non date attenzione al mio messaggio, faccio chemio da 3 anni” Nella puntata dell’11 novembre di Ballando con le Stelle è nata una discussione tra i giudici e Giovanni Terzi. Il concorrente sostiene che i quattro, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, non abbiano prestato attenzione al messaggio che la coreografia della scorsa settimana voleva trasmettere: “C’erano medici che facevano ricerca, faccio chemio da 3 anni ogni mese”.

A cura di Elisabetta Murina

Il commento di Giovanni Terzi dopo la puntata del 4 novembre

Il concorrente, giornalista e compagno di Simona Ventura, ha commentato con la ballerina Giada Dini i giudizi ricevuti sulla performance della puntata del 4 novembre. In una clip, Terzi ammette di esserci rimasto male perché il suo miglioramento non è stato notato e perché i giudici non hanno guardato la clip di presentazione della coreografia, che aveva un messaggio molto forte:

Tre prese sono state considerate zero, è una ingiustizia. Come si fa a non vedere miglioramenti? Ho visto che non c'era quasi nessuno dei giurati che stava guardando la clip. Guardavo da dietro le quinte che facevano altro, l'indifferenza fa più male del brutto giudizio. La mia percezione è quella.

Il discorso di Giovanni Terzi ai giudici

Alla fine dell'esibizione di questa sera, 11 novembre, Terzi ha voluto prendere parola e si è detto dispiaciuto perché la scorsa settimana i giudici non hanno prestato attenzione al video di presentazione della sua coreografia. Un video che lanciava un importante messaggio riguardo alla ricerca in campo medico, in particolare per il cancro:

La cosa che più mi è spiaciuta è che di fronte a dei messaggi importanti, di cui io credo di essere portatore, non c'era neanche l'attenzione di guardare quello che accadeva. Io una volta finita la meravigliosa esperienza di Ballando con le stelle torno a fare il mio mestiere, però ci sono dei medici che nella clip precedente fanno della ricerca, quella che ha permesso a me di venire qua, di ballare e di non fare fatica, quella ricerca che 12 anni fa non c'era e che in tre anni, con questa malattia, ha ucciso mia madre. Non accetto che ci siano risolini oppure che ci siano persone che non guardino delle cose così importanti, poi mettiamoci tutti zero.

La loro reazione

Lucarelli ha subito interrotto il concorrente e spiegato il suo punto di vista: "Non so a quale risolini tu ti riferisca… Sei qui come ballerino in un programma di intrattenimento, non sei portatore di un messaggio importante". Terzi ha ribattuto: "In quella clip c'erano medici di un ospedale pubblico". "Siamo a Ballando con le stelle, fai recepire al pubblico se il tuo è messaggio importante", ha continuato la giudice.

A quel punto è intervenuto anche Ivan Zazzaroni, chiarendo cosa accade normalmente tra i membri della giuria: "Molto spesso noi le clip le guardiamo prima e devo dirti che è la parte più noiosa del nostro lavoro. La ripetitività, non il contenuto, facciamo una analisi". Lucarelli ha ripreso parola e al concorrente ha detto:

Rivendicare che tu sei il portatore di una storia importante e che noi l'abbiamo svilita perché forse ci siamo parlati durante una clip… Non voglio che qualcuno interpreti i miei sguardi e i miei sorrisi e da quelli deduca quanta importanza io dia a messaggi che riguardano la malattia. Non lo accetto, stai dicendo che siamo dei cretini. Non accetto una bugia, stai dicendo che non ce ne frega niente della malattia e della ricerca contro il cancro.

"Faccio chemioterapia da 3 anni ogni mese"

Guillermo Mariotto ha ammesso che, durante la clip della scorsa puntata, si è addormentato: "Dormivo. Se vuoi mandare un messaggio ci devi mettere un pò più di cazzimma". Giovanni Terzi ha perso allora la pazienza e ha detto: