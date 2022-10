Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: “Non sappiamo se Garko e Costamagna saranno in gara” Milly Carlucci tiene sulle spine il pubblico a pochi minuti dall’inizio della puntata di Ballando con le Stelle, seminando incertezza sulla possibilità che i due concorrenti siano in grado di partecipare.

A cura di Andrea Parrella

A pochi minuti dall'inizio della quarta puntata di Ballando con le Stelle non è ancora chiaro se Gabriel Garko e Luisella Costamagna saranno in grado di esibirsi. I due concorrenti, entrambi infortunati, sono stati costretti a interrompere le prove negli ultimi giorni a causa di acciacchi rimediati proprio durante le prove.

L'annuncio di Milly Carlucci

A dare aggiornamenti è stata proprio Milly Carlucci, durante il collegamento con il Tg1 delle 20: "Sia Garko che Costamagna hanno avuto un infortunio e ancora non sappiamo se saranno in grado di scendere in pista". Una prudenza anche strategica, quella di Milly Carlucci, che ovviamente prova ad imperniare l'intera puntata su questo elemento di incertezza, nel tentativo di tenere il pubblico concentrato sulla trasmissione in onda in prima serata, ogni sabato sera, su Rai1.

Gabriel Garko: "Proverò ad esserci"

La situazione più complessa, stando ai racconti degli ultimi giorni, sembra essere quella di Gabriel Garko, vittima di una botta al braccio che l'ha costretto a recarsi in una clinica privata romana per diversi controlli negli ultimi giorni. A dare aggiornamenti sulla sua situazione era stato il suo manager, nella giornata di venerdì, facendo sapere attraverso alcune storie Instagram che Garko pativa dolori molto forti al braccio. Nelle ore successive era stato Garko a dare rassicuazioni, comparendo in uno dei video del manager. Queste le parole dell'attore:

“Siamo andati in Rai e Giada è riuscita a c’era una coreografia simile ma che forse mi permetterà di esserci. Vi prometto che ce la metterò tutta. Prendo gli antidolorifici. Oggi è stata una giornata un po’ così perché ho avuto parecchio dolore. Speriamo che domani non si ripeta. Ce la metterò tutta per essere lì domani. Vediamo che cosa riesco a fare”.

Sembra invece rientrata la situazione di Iva Zanicchi, anche lei vittima di alcuni acciacchi nei giorni scorsi ma non citata dalla conduttrice nell'anteprima della puntata.