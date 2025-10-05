Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la seconda puntata
Nessun eliminato nella seconda puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 4 ottobre. Alla fine della puntata, tuttavia, è stata stabilita la coppia più votata: ancora una volta ad avere la meglio è stata Francesca Fialdini che sta affrontando questa esperienza con il ballerino Giovanni Pernice. Nel corso della serata, Fabio Canino si è scusato con Marcella Bella per i commenti fuori luogo che le ha rivolto nella scorsa puntata. Botta e risposta piccato tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli. La giurata ha anche colto l'occasione dell'incontro con Belen Rodriguez per chiederle di sbloccarla sui social.
La coppia vincente della puntata del 4 ottobre
A vincere la puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 4 ottobre è stata la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Il tesoretto di 50 punti conquistato dalla ballerina per una notte Belén Rodriguez, è stato assegnato da Alberto Matano a Marcella Bella e Chiquito (25 punti) e da Rossella Erra a Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Così, si è andata configurando la classifica che ha visto trionfare Francesca Fialdini. Sul podio anche Filippo Magnini e Marcella Bella. Ultimo Beppe Convertini e Alessandra Tripoli con soli dieci punti.
La classifica dopo la seconda puntata
La classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle, le coppie e i punti:
- Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: 76;
- Filippo Magnini e Alessandra Tripoli: 52;
- Marcella Bella e Chiquito: 52;
- Andrea Delogu e Nikita Perotti: 42;
- Rosa Chemical e Erica Martinelli: 40;
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina: 37;
- Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: 37;
- Martina Colombari e Luca Favilla: 34;
- Fabio Fognini e Giada Lini: 28;
- La Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale: 26;
- Nancy Brilli e Carlo Aloia: 23;
- Beppe Convertini e Veera Kinnunen: 10.