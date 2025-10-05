Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la seconda puntata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessun eliminato nella seconda puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 4 ottobre. Alla fine della puntata, tuttavia, è stata stabilita la coppia più votata: ancora una volta ad avere la meglio è stata Francesca Fialdini che sta affrontando questa esperienza con il ballerino Giovanni Pernice. Nel corso della serata, Fabio Canino si è scusato con Marcella Bella per i commenti fuori luogo che le ha rivolto nella scorsa puntata. Botta e risposta piccato tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli. La giurata ha anche colto l'occasione dell'incontro con Belen Rodriguez per chiederle di sbloccarla sui social.

La coppia vincente della puntata del 4 ottobre

A vincere la puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 4 ottobre è stata la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Il tesoretto di 50 punti conquistato dalla ballerina per una notte Belén Rodriguez, è stato assegnato da Alberto Matano a Marcella Bella e Chiquito (25 punti) e da Rossella Erra a Filippo Magnini e Alessandra Tripoli. Così, si è andata configurando la classifica che ha visto trionfare Francesca Fialdini. Sul podio anche Filippo Magnini e Marcella Bella. Ultimo Beppe Convertini e Alessandra Tripoli con soli dieci punti.

La classifica dopo la seconda puntata

La classifica della seconda puntata di Ballando con le stelle, le coppie e i punti:

