Aurora Betti e Gianmarco Valenza dopo Temptation Island 2015: cosa fanno oggi Parteciparono alla seconda edizione di Temptation Island, nell’estate del 2015: Aurora Betti e Gianmarco Valenza, dopo il tradimento nel villaggio delle tentazioni che sancì la fine della storia, sarebbero rimasti amici. Lei oggi è madre di Diego, nato dalla storia con il portiere del Cagliari Aresti. Cosa fa, invece, lui.

A cura di Gaia Martino

Aurora Betti e Gianmarco Valenza hanno partecipato insieme, come coppia, a Temptation Island nella seconda edizione del programma, andata in onda nell'estate del 2015. Dopo il tradimento di lei con il single Giorgio Nehme, Gianmarco decise di interrompere la relazione con l'allora fidanzata nel falò di confronto. Lei attribuì a Valenza la responsabilità del suo comportamento e il discorso che gli fece sull'iconico tronco fu molto chiacchierato ("Sei stato come un figlio per me", una delle frasi cult). Nonostante l'epilogo della loro storia, sarebbero rimasti in buoni rapporti. A distanza di anni lei è diventata madre, lui lavora come influencer e talent manager.

Aurora Betti è madre di Diego, nato dalla storia con Simone Aresti

Aurora Betti circa due anni dopo la partecipazione al programma, ha incontrato Simone Aresti, portiere del Cagliari, diventato poi padre di suo figlio Diego, nato nel 2017. Nel dicembre 2019 l'ex concorrente di Temptation Island ha ricevuto anche la proposta di matrimonio dal compagno alla quale rispose con un sì, ma da allora sulla relazione non si avrebbero notizie. Sul profilo Instagram di lei infatti non sono presenti foto recenti insieme al compagno.

Studentessa di comunicazione, così come si legge sulla descrizione del profilo, lavora anche con i social network e come scrittrice. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro, "Mamma, sei tu?", nel quale ha dato voce alla sua storia e ai sentimenti provati durante la ricerca delle proprie radici.

Gianmarco Valenza dopo Temptation: cosa fa oggi

Gianmarco Valenza dopo Temptation Island 2015 è diventato blogger e influencer. Grazie alla sua creatività ha dato vita a numerosi video divenuti poi virali. Seguito da oltre 400 mila utenti, è anche un "talent manager": organizza eventi da dj set a showcase live degli artisti che rappresenta l'azienda per la quale lavora, stando a quanto si legge sul profilo Linkedin. Tra i cantanti che segue anche Elettra Lamborghini con la quale lo scorso giugno ha partecipato ad un evento.