Augias deluso da Giampaolo Rossi, direttore generale Rai: “Una frase volgare e insultante”

La replica di Corrado Augias a Giampaolo Rossi, direttore generale della Rai, che alla commissione Cultura della Camera aveva detto: “Il nostro obiettivo non è salvaguardare lo stipendio di Augias ma occuparci di 12mila dipendenti. Siamo sopravvisuti all’addio di Baudo, andremo avanti”. Le parole del conduttore affidate ai microfoni del programma Dimartedì, condotto da Giovanni Floris:

Ha detto una cosa terribile: ‘Non possiamo occuparci dello stipendio di Augias, abbiamo 12 mila dipendenti’. È una frase volgare, insultante, io non ho mai parlato di soldi in questa malinconica vicenda. Ed è sproporzionato, mi ha deluso. Perché lui poi ha un bell’aspetto, è un bel signore, assomiglia un po’ a Čajkovskij, però insomma…

Corrado Augias passa a La7 dopo 63 anni in Rai

Dichiarazioni rilasciate proprio su La7, la rete che accoglierà il suo nuovo programma dopo l'addio alla Rai. Dopo 63 anni di servizio sulla Tv di Stato, Corrado Augias ha deciso di lasciarla per entrare nel gruppo Cairo. Il conduttore e giornalista ha annunciato il suo passaggio a La7 a partire dal 4 dicembre prossimo: “Ho ceduto dopo anni al corteggiamento di Urbano Cairo e poi anche del direttore Andrea Salerno. Per il gusto della sfida”, ha dichiarato spiegando cosa andrà a fare. "Un programma settimanale in prima serata, dal titolo La torre di Babele. Un’ora di tv, dopo Lilli Gruber. Ci sarà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello, a cominciare da Alessandro Barbero, e alla fine un personaggio a sorpresa, per tirare le somme", ha continuato.

Perché Augias ha deciso di lasciare la Rai

Sulle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la Rai dopo oltre 60 anni di onorato servizio: “Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto. A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa Rai non mi piace”. Poi ieri sera da Giovanni Floris la reazione alle parole di Giampaolo Rossi, a conferma di un malessere ormai diffuso.