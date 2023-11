Corrado Augias: “Passo a La7, in questa Rai che non mi piace nessuno mi ha trattenuto” Corrado Augias ha annunciato che passerà a La7 dal prossimo dicembre, data in cui lascerà ufficialmente la Rai dopo 67 anni di servizio.

A cura di Stefania Rocco

Dopo 67 anni di servizio in Rai, Corrado Augias è pronto a voltare pagina. Il conduttore e giornalista ha annunciato in un’intervista al Corriere il suo passaggio a La7, a partire dal 4 dicembre prossimo. “Ho ceduto dopo anni al corteggiamento di Urbano Cairo e poi anche del direttore Andrea Salerno. Per il gusto della sfida”, dichiara elencando le motivazioni che lo hanno spinto a cambiare.

Corrado Augias condurrà La torre di Babele

Ad attenderlo c’è una trasmissione nuova, che andrà in onda in prima serata una volta a settimana: "Un programma settimanale in prima serata: La torre di Babele. Un’ora di tv, dopo Lilli Gruber. Ci sarà uno spirito-guida, un ospite ad alto livello, a cominciare da Alessandro Barbero, e alla fine un personaggio a sorpresa, per tirare le somme". Della trasmissione, Augias anticipa i contenuti:

Sulla 7 parlerò di cultura. Sa cosa fece Fabiano Fabiani, quando Bernabei lo mandò via dalla direzione del telegiornale perché troppo di sinistra? Si fece nominare alla direzione centrale dei programmi culturali, che neppure esisteva. Fabiano, gli dissero, lì non c’è niente. E lui: “C’è tutto, perché tutto è cultura”.

L’uscita dalla Rai: “Nessuno mi ha trattenuto”

“Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto. A 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono; e questa Rai non mi piace”, risponde quando gli chiedono quale sia stata la reazione della Rai di fronte alla decisione di passare a un’altra rete. Un giudizio severo che Augias motiva così: “Perché non amo l’improvvisazione. E in Rai oggi vedo troppa improvvisazione, oltre a troppi favoritismi. La tv è un medium delicatissimo. Deve suscitare simpatia, nel senso alto dell’espressione”. Se ne va tessendo le lodi di alcuni dirigenti Rai che ricorderà con rimpianto: “Ad esempio Stefano Coletta. Grande uomo di prodotto, che rilanciò Rai3. L’hanno messo in un angolo”.

Il comunicato di La7

Andrea Salerno, direttore di La7, ha ufficializzato l'arrivo di Corrado Augiasi condividendo su Twitter il comunicato stampa della rete: "Corrado Augias entra a far parte della squadra di La7 nell'ambito di un contratto biennale con la tv del gruppo Cairo Communication".