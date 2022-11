Attilio Romita litiga con Luca Salatino: “Se cerchi di aggredirmi, ti faccio arrestare in diretta” Al Grande Fratello Vip, scoppia la tensione tra Luca Salatino e Attilio Romita. Il giornalista si è sentito aggredito verbalmente dall’ex tronista di Uomini e Donne.

Al Grande Fratello Vip, è scoppiata una lite tra Luca Salatino e Attilio Romita. Quest'ultimo si è detto pronto a fare intervenire le Forze dell'Ordine se il concorrente dovesse alzare di nuovo la voce con lui. Il giornalista si sarebbe sentito aggredito verbalmente.

Lo scontro tra Attilio Romita e Luca Salatino

A fare scoppiare lo scontro tra Attilio Romita e Luca Salatino sarebbe stato un paio di scarpe. Secondo quanto il giornalista ha raccontato a George Ciupilan e Giaele De Donà, l'ex tronista di Uomini e Donne lo avrebbe accusato di avere messo le sue scarpe nella valigia di Amaurys Perez. Ovviamente si è trattato di un errore non intenzionale. Attilio sostiene che Luca lo avrebbe aggredito verbalmente: “Ha cominciato a gridare: "Ah, oh". Com’è lui insomma, non ci voglio più avere a che fare. Evitiamo qualsiasi cosa”. Salatino, poi, ha tentato di avere un confronto con Attilio Romita ed è apparso disposto ad appianare le cose. Romita, tuttavia, ha ribadito di non poter tollerare il suo comportamento:

Ti chiedo una cosa e te la chiedo per i prossimi quarant'anni. Io non posso subire aggressioni alla mia età. Oh, io non ti ho fatto niente di male. Non ti ho pestato un piede, non ti ho rubato le sigarette, non ti ho rubato le scarpe.

Le scuse di Luca Salatino, ma Attilio Romita non perdona

Luca Salatino ha chiesto scusa ad Attilio Romita, ma ha rispedito al mittente l'accusa di averlo aggredito: "Aggressione mi sembra troppo. Se tu pensi che io ti abbia fatto un'aggressione…io sono venuto a scusarmi, ma se tu dici "alla mia età", secondo me in queste situazioni non c'è età. Sono venuto qui a chiederti scusa perché sono un ragazzo rispettoso e ti ho portato sempre rispetto. Io al contrario tuo, non ti ho mai riso in faccia. Comunque io sono venuto qui, se ti va bene, altrimenti non so che dirti". Il giornalista ha bisogno di tempo per fare sbollire la rabbia e ai suoi compagni di avventura ha confidato che se Luca dovesse alzare la voce di nuovo, non esiterebbe a chiamare le Forze dell'Ordine: "Se alzi la voce e cerchi di aggredirmi, io ti faccio arrestare in diretta".