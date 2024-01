Attacco di tosse in diretta: la giornalista lancia i titoli del TG con la voce strozzata poi si ferma Imprevisto per la giornalista Maria Teresa Laudando, nel corso della conduzione del TGR Lazio. Un violento attacco di tosse le ha impedito di lanciare i titoli del telegiornale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

In diretta, l'imprevisto è sempre in agguato. Anni e anni di televisione hanno abituato gli spettatori a inciampi, gaffe, parole inopportune, piccoli episodi che graffiano la superficie liscia della perfezione che si intende offrire al proprio pubblico. In diretta, può capitare anche di avere un attacco di tosse che impedisce a tutti gli effetti di proseguire nella conduzione. È accaduto proprio in queste ore alla giornalista Maria Teresa Laudando, mentre si occupava del lancio dei titoli del TGR Lazio. La giornalista, con grande professionalità, ha tentato di continuare a commentare i titoli sebbene con la voce strozzata, poi ha dovuto arrendersi.

Attacco di tosse in diretta per la giornalista Maria Teresa Laudando

La giornalista Maria Teresa Laudando stava leggendo i titoli dell'edizione del TGR Lazio del 19 gennaio. Purtroppo, però, dopo i primi due lanci, è apparsa in difficoltà per via di un attacco di tosse. Dal terzo titolo, i colpi di tosse si sono fatti sempre più insistenti. Da grande professionista quale è, Maria Teresa Laudando ha provato a proseguire, anche con la voce strozzata e la tosse che continuava a non darle tregua. Fino a che, riprendendo fiato, si è vista costretta ad arrendersi.

Video TGR Lazio, titoli senza commento per via della tosse

Maria Teresa Laudando, dopo aver ceduto ai colpi di tosse, ha tentato di nuovo di annunciare i titoli ma senza successo. Un fastidioso imprevisto, che tuttavia ha reso ancora più evidente agli occhi degli spettatori la professionalità della giornalista, che nonostante fosse in preda a un violento attacco di tosse, ha cercato di portare avanti il suo lavoro anche con la voce strozzata. Una volta passata la tosse, Maria Teresa Laudando ha proseguito regolarmente la conduzione del TGR Lazio. Imprevisti della diretta.