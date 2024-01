Tiziana Panella torna a Tagadà: “Ero accanto al compagno della mia vita in una battaglia difficilissima”

La giornalista è tornata alla conduzione di Tagadà su La7 dopo alcuni giorni di assenza. Tiziana Panella ha spiegato i delicati motivi per i quali nei giorni scorsi non si è presentata in studio.

Tiziana Panella, dopo alcuni giorni di assenza, è tornata alla conduzione della trasmissione Tagadà in onda su La7. La giornalista ha spiegato al suo pubblico i motivi che le hanno impedito di essere in studio: "Ero al fianco del mio compagno di vita mentre combatteva una battaglia difficilissima". Poi, il ringraziamento alla sanità veneta: "È un'eccellenza".

Sono stati giorni in cui ero occupata in un altro luogo. Occupata in una battaglia difficile, difficilissima al fianco del compagno della mia vita. È una strada lunga, molto faticosa, che però i giganti come lui non temono, non si lasciano spaventare.