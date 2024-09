video suggerito

Ascolti tv venerdì 6 settembre: chi ha vinto tra la Nazionale ed Endless Love Gli ascolti tv di venerdì 6 settembre: vince la serata in termini di dati auditel la Nazionale in onda su Rai 1. La sfida con Endless Love su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri, venerdì 6 settembre 2024, ha offerto ai telespettatori, intrattenimento, sport e programmi di approfondimento e informazione. Su Rai 1 è andata in onda la partita di Nations League – Francia-Italia, su Canale 5 invece è stata trasmesso un nuovo episodio di Endless Love. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv. In Onda con l'intervista a Maria Rosaria Boccia ha segnato un record (9.4%)

La sfida tra Rai 1 con Nations League – Francia-Italia e Canale 5 con Endless Love

Su Rai Uno ieri sera, venerdì 6 settembre, è andata in onda la partita di Nations League – Francia-Italia (che ha bloccato l'appuntamento con Affari tuoi). La sfida calcistica è stata seguita da 5.567.000 spettatori pari al 31.1% di share. Ha vinto in termini di ascolti contro Canale 5, dove Endless Love ha conquistato 2.063.000 spettatori con uno share del 12.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte della altre reti generaliste. Su Rai 2 sono andate in onda le Paralimpiadi Parigi 2024 e hanno tenuto incollati allo schermo 524.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 Tre uomini e una gamba è stato seguito da 777.000 spettatori (pari al 4.6%). Su Rai 3 è stato trasmesso Spencer, che ha segnato 520.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete 4 Guardia del corpo ha totalizzato 695.000 spettatori e ha raggiunto il 4.7%. Su La7 In Onda – Prima Serata ha raggiunto 1.642.000 spettatori e il 9.4%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca ha ottenuto 460.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove ha fatto il suo debutto la nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno, interessando 349.000 spettatori (2.1%). Sul 20 Hard Kill ha fatto sintonizzare 270.000 spettatori (1.5%). Su Rai 4 Tomb Raider è stato scelto da 204.000 spettatori (1.2%). Su Iris Nikita ha raggiunto 224.000 spettatori pari all’1.4%. Su RaiMovie We Were Soldiers ha siglato 161.000 spettatori (1%).