Affari Tuoi con Stefano De Martino non va in onda stasera: perché e quando è prevista una nuova puntata Stefano De Martino non sarà in onda questa sera di venerdì 6 settembre con il suo tradizionale appuntamento con Affari Tuoi per lasciare spazio alla partita di UEFA Nations League Italia-Francia. Quando tornano le nuove puntate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Questa sera di venerdì 6 settembre 2024 Affari Tuoi, il game show di successo con concorrenti da ogni Regione, i "pacchisti", pronti a sfidare il dottore e vincere la cifra più alta del tabellone, non va in onda. Il tradizionale appuntamento in access prime time su Rai 1 con Stefano De Martino salta per oggi e torna in onda domani, sabato 7 settembre 2024.

Perché Stefano De Martino non va in onda con Affari Tuoi stasera

Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi si ferma stasera con il tradizionale appuntamento alle 20.30 circa su Rai Uno per lasciare spazio all'avventura della Nazionale Italiana nella nuova stagione della UEFA Nations League. La squadra di mister Luciano Spalletti scenderà in campo stasera per la sfida contro la Francia: la partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20.30.

Quando torna in onda Affari Tuoi

La nuova puntata di Affari Tuoi andrà in onda regolarmente sabato 7 settembre 2024, nella fascia access prime time di Rai Uno. Dopo la partita di Eleonora che ha giocato con i suoi nove fratelli nella puntata di giovedì 5 settembre, Stefano De Martino darà modo ad altri pacchisti di rendersi protagonisti del game show, desiderosi di tornare a casa con una grossa cifra in denaro. Il programma è tornato in onda con la nuova stagione diretta dal conduttore napoletano – che ha preso il posto di Amadeus – lo scorso lunedì 2 settembre: le prime quattro partite andate in scena si sono concluse con il lieto fine e non solo per i pacchisti, anche per De Martino che con il suo debutto nella fascia è riuscito a tenere alto lo share in termini di ascolti tv. La prima puntata dello show ha registrato dati di ascolto più alti della prima di Amadeus lo scorso anno: nel 2023 il programma registrò 3,3 milioni di spettatori e il 20,6 % di share. Lo scorso 2 settembre, 4,4 telespettatori e il 24,8 % di share.