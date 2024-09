Ad Affari tuoi Eleonora e i nove fratelli che la chiamano racchia: “Mia madre è diventata cieca, sono qui per lei”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa giovedì 5 settembre ha giocato Eleonora per la regione Calabria con il pacco numero 3. La concorrente si è fatta accompagnare dal fratello Tonino. Ma in studio, seduti in prima fila, c'erano altri sei fratelli: "In tutto siamo nove". Una partita decisamente originale la sua, che ha visto avvicendarsi di volta in volta un fratello o una sorella per consigliarle quale pacco scegliere. Quando hanno rivelato che in casa la chiamano "la racchia", Stefano De Martino ha ironizzato con Pasquale Romano: "Dottore, è finita la racchia (anziché la pacchia, ndr)". Alla fine, Eleonora e i suoi fratelli, per paura di tornarsene a casa a mani vuote, hanno accettato l'offerta di 28mila euro. Nel loro pacco ce n'erano 75mila.

Chi è Eleonora, la storia della concorrente della Calabria e del fratello Tonino

Eleonora è la concorrente della Calabria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di giovedì 5 settembre. Eleonora è originaria di Le Castella (Isola di Capo Rizzuto), in provincia di Crotone. Gestisce un Bed and breakfast ed è anche un'istruttrice subacquea. Si è fatta accompagnare dal fratello Antonio, detto Tonino, maresciallo dei Carabinieri. Eleonora ha raccontato: "Siamo nove fratelli". E ha svelato che sei di loro erano seduti in prima fila tra il pubblico. Uno solo, Francesco, è rimasto a casa. Come Tonino, anche i fratelli Maurizio e Sergio sono marescialli. Aldo è docente in economia, Beatrice fa l'impiegata. Il dottore Pasquale Romano ha commentato: "Tre marescialli? Faremo come guardia e ladri". Pronta la replica di Stefano De Martino: "Quindi lei si dichiara ufficialmente un ladro. Lo ha ammesso, mettiamolo agli atti maresciallo". E ancora: "Guardi che io chiamo i Carabinieri. Faccia poco lo spiritoso, qui si va nel penale". Nel corso della puntata è intervenuta anche la sorella Aurora, che ha raccontato che tra loro si danno dei nomignoli. Eleonora è detta "la racchia", Aurora ha spiegato: "Lei è nata al settimo mese, era settimina, è cresciuta gracilina, un po' così, per questo la chiamavamo la racchia". Stefano De Martino ha ironizzato: "Una cosa tenera, la racchia". Poi, al telefono con il dottore ha esclamato: "Dottore, è finita la racchia (anziché la pacchia, ndr). Il dottore contro due marescialli, sembra un film di Totò".

Infine, Eleonora ha spiegato perché ha deciso di partecipare ad Affari tuoi, lo ha fatto per mamma Giuseppa che ha 91 anni:

Io insieme ad alcuni miei fratelli vogliamo portare avanti un progetto, c'è una proprietà che mia madre ha ereditato…vorremmo sistemarla, renderla vivibile soprattutto per lei. Io mi trovo qua per mia madre, lei adora Affari tuoi. Finché ci vedeva, indovinava sempre tutto. Purtroppo, un po' di anni fa è diventata cieca. Però lei è sempre lì, con la faccia appiccicata al televisore

Affari tuoi, Eleonora ha vinto 28mila euro nella puntata del 5 settembre

Vediamo tutti i dettagli della partita di Eleonora. Nei primi sei tiri, Eleonora e Tonino hanno pescato i pacchi contenenti 30mila euro, 50mila euro, 200 euro, 500 euro, 0 euro e 100mila euro. Il dottore ha offerto 33mila euro. I concorrenti hanno rifiutato e hanno aperto i pacchi contenenti 10mila euro, 5 euro e 100 euro. Il dottore ha offerto 37mila euro. Eleonora e Tonino hanno rifiutato. Nei pacchi scelti successivamente c'erano 1 euro, 10 euro e 50 euro. Poi, novità della stagione, Eleonora ha scelto tra due carte (cambio e offerta), pescando quella del cambio, che però ha rifiutato. Così, ha fatto un altro tiro pescando i 5mila euro. Il dottore ha offerto 45mila euro. L'offerta è stata rifiutata. Nel pacco successivo c'erano 20mila euro. Il dottore ha offerto 50mila euro. Eleonora ha deciso di andare avanti. Ha aperto il pacco da 15mila euro. Il dottore ha offerto 50mila euro. Offerta rifiutata. Nei due pacchi aperti successivamente c'erano 200mila euro e 75 euro. Il dottore ha offerto 55mila euro. Anche in questo caso, l'offerta è stata rifiutata. Purtroppo nel pacco successivo c'erano 300mila euro. Il dottore ha offerto 28mila euro. A questo punto uno dei fratelli ha consigliato a Eleonora di accettare e ha ironizzato: "La conosco e se tornasse a casa con 20 euro avrebbe molto da rimpiangere, dovremmo fare una colletta". Eleonora ha seguito il suo consiglio portandosi a casa 28mila euro. Nel suo pacco c'erano 75mila euro.