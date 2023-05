Ascolti tv venerdì 19 maggio: chi ha vinto tra I Migliori Anni e il finale de Il Patriarca Venerdì 19 maggio I Migliori Anni è stato il programma più seguito dagli italiani con 3.190.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 è andato in onda l’atteso finale di stagione de Il Patriarca. L’ultima puntata della fiction con Claudio Amendola ha totalizzato 2.684.000 spettatori con uno share del 16%.

A cura di Giulia Turco

Nella prima serata di venerdì 19 maggio, I Migliori Anni è stato il programma più seguito dagli italiani con 3.190.000 spettatori pari al 19.9% di share. Un duello testa a testa con la concorrenza Mediaset, che su Canale 5 ha mandato in onda l'atteso finale di stagione de Il Patriarca. L'ultima puntata della fiction con Claudio Amendola ha totalizzato 2.684.000 spettatori con uno share del 16%.

Il successo de Il Patriarca e le ipotesi sulla seconda stagione

Il pubblico ha accolto con entusiasmo il ritorno in tv di uno dei titoli più cari a Carlo Conti, I Migliori Anni, che è stato assente per ben sei anni dal palinsesto della Rai. L’appuntamento di venerdì 19 maggio ha potuto contare sulla presenza in studio di Enrico Brignano, che ha presentatole sue cinque canzoni del cuore, coni un finale a sorpresa: il romantico bacio con la moglie Flora Canto.

Nel frattempo buona parte dei telespettatori era sintonizzata su Canale 5, dove andava in onda l’ultima puntata de Il Patriarca, fiction apprezzatissima in questa stagione tv. C’è già grande attesa per l’arrivo di una seconda stagione che porrebbe sbarcare il prossimo anno su Canale 5, con Claudio Amendola che dovrebbe tornare a vestire i panni dell’imprenditore pugliese alle prese con l’avanzare della malattia. “La seconda stagione è già stata scritta e le riprese cominceranno a breve”, ha fatto sapere lo sceneggiatore Mizio Curcio a TvBlog.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste su Rai2 Speciale Tg2 Post – Alluvione in Emilia Romagna è la scelta di 917.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Transporter 3 ha raccolto 1.146.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rai3 Ariaferma è seguito da 598.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.254.000 spettatori (8.5%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 882.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Celebrity Chef segna 322.000 spettatori (1.9%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza interessa 584.000 spettatori (3.2%). Su Rai4 Trappola in alto mare sigla 401.000 spettatori (2.1%). Su Iris A History of Violence arriva a 412.000 spettatori pari al 2.1%.