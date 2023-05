Ascolti TV venerdì 5 maggio 2023: chi ha vinto tra I migliori anni e Il patriarca I dati Auditel registrati dalle reti generaliste venerdì 5 maggio. Chi ha vinto la sfida televisiva tra I migliori anni, programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, e la serie tv con Claudio Amendola Il Patriarca, proposta da Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Ascolti TV, la sfida tra Carlo Conti e Claudio Amendola

Il palinsesto televisivo di venerdì 5 maggio ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. In particolare, è andata in scena la sfida tra I migliori anni, programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, e la serie tv con Claudio Amendola Il Patriarca, proposta da Canale5. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e i dati Auditel delle reti generaliste.

I migliori anni cala ma vince contro Il patriarca

Rai1 ha lasciato spazio a una nuova puntata de I migliori anni. Il programma condotto da Carlo Conti si propone di attraversare quarant'anni di musica. La trasmissione è stata seguita da 3.252.000 spettatori pari al 20.5% di share, dunque ha registrato un lieve calo rispetto alla puntata precedente. Tuttavia, lo show si è attestato come programma più visto della serata. Canale5 ha proposto una nuova puntata della fiction Il patriarca. Il nuovo episodio della serie con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Carmine Buschini e Primo Reggiani ha registrato 2.470.000 spettatori con il 14.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte e i dati Auditel registrati dalle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso due episodi della serie tv The Good Doctor, che sono stati seguiti da una media di 855.000 spettatori pari al 4.6% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Non odiare. Il film diretto da Mauro Mancini, con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco ha registrato 608.000 spettatori con il 3.4% di share. Italia1 ha trasmesso The Transporter. Il film di Corey Yuen e Louis Leterrier con Jason Statham è stato seguito da 1.266.000 spettatori con il 6.7% di share. Infine, Rete4 ha proposto una nuova puntata di Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha interessato 1.114.000 spettatori con il 7.7% di share.