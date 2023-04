I Migliori Anni, Carlo Conti torna dopo sei anni con uno dei suoi programmi più amati Torna con la nona edizione uno dei programmi più popolari degli ultimi anni. Al timone de I Migliori Anni ancora Carlo Conti, al via da venerdì 28 aprile su Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Torna I Migliori Anni. Dopo una lunga assenza durata sei anni, Carlo Conti riporta in Tv uno dei titoli cui è maggiormente affezionato, una creatura che conta fino ad ora otto edizioni e che giunge a questo nono capitolo con grandi aspettative da parte del pubblico. L'appuntamento è da venerdì 28 aprile su Rai1, dalle ore 21.25, per 6 puntate in diretta trasmesse dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

I Migliori Anni non abbandona le sue certezze. Lo show di Conti sarà imperniato anche quest'anno su un susseguirsi di ricordi dei decenni passati, che si sfideranno virtualmente tra loro per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni. Sarà un modo per ascoltare i successi musicali di un tempo, sia italiani che internazionali, grazie all’interpretazione degli artisti originali ospitati da Carlo Conti, grandi brani di un artista o di un gruppo accennati al ‘Juke-box’ o, anche, la ‘hit-parade’ delle canzoni (votate dai telespettatori a casa) di un big della musica.

Come sarà il nuovo I migliori anni

Non mancano le novità in questa nuova edizione de I Migliori Anni. Un nuovo appuntamento per le interviste la ‘my list’, durante la quale un personaggio dello spettacolo parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Ci saranno anche ospiti del ‘Chi è’, personaggi che hanno avuto un breve quanto travolgente successo negli ambiti più diversi, non solo la musica ma anche la televisione, il cinema e la pubblicità.

Tra le novità la presenza di Flora Canto

Grande spazio, inoltre, ai telespettatori, che parteciperanno al ricordo collettivo con i ‘Noi che’, brevi messaggi con i ricordi più vivi dei ‘loro migliori anni’, le loro preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali, l'invio dei materiali, scritti, foto, video, legati al loro passato. Toccherà a Flora Canto fare da tramite tra il mondo “social”.

Gli ospiti della prima puntata de I Migliori Anni

A dare sostanza a questa prima puntata soprattutto gli ospiti. Dai Pooh ai Londonbeat, il duo tedesco Modern Talking, la francese Caroline Loeb, divenuta nota con il singolo “C'est la ouate”; Patrick Hernandez, famoso soprattutto per la hit “Born to Be Alive”. E ancora Alberto Fortis, Drupi, tra gli artisti italiani dal grande seguito nell’Est Europa, con canzoni come “Sereno è”; “Regalami un sorriso”, “Piccola e fragile”; Paolo Vallesi, Marco Ferradini, Donatella Milani, Tiziana Rivale, Viola Valentino e Gianmarco Carroccia. Alessandro Siani sarà il protagonista di “My list”, ma ci sarà spazio anche per Sergio Friscia e Antonio Giuliani.

Ad accompagnare tutti i momenti musicali sarà l'orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni.