Ascolti tv venerdì 17 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Grande Fratello Vip

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 17 dicembre 2021 su Rai1 hanno visto The Voice Senior primeggiare con 3.553.000 spettatori pari al 18.7% di share, mentre su Canale5 Grande Fratello Vip ha totalizzato 2.989.000 spettatori con uno share del 19.6%. Il reality show di Alfonso Signorini continua a difendersi contro la concorrenza dei cantanti over 60 della scuderia di Antonella Clerici, andando in onda dallo scorso settembre per ben due volte la settimana.

La "soap" dei Solex cede il passo negli ascolti

La "soap" dei Solex inizia a sbiadirsi. Ci si sarebbero aspettati ascolti ben più alti nella puntata dello scontro finale tra Alex Belli e Soleil Sorge nel prime time di Canale 5 e invece non è stato così. La storia, portata avanti come una stagione di Centovetrine, cosa che scatenato più di una volta l'hashtag sui social, ha perso smalto e pare sia destinata a lasciare spazio a tutt'altro all'interno della Casa. Ora che Soleil ha scelto di rimanere nel reality nonostante la scadenza della prima tranche di contratto e Alex è tornato dalla sua Delia Duran, con la quale sarà ospite a Verissimo, volge al termine una delle pagine che più ha reso in termini auditel GF Vip nel corso degli ultimi tre mesi.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste e il dettaglio della programmazione sugli altri canali: su Rai2 Il mistero della casa del tempo ha chiuso con 885.000 spettatori (4.1%), mentre su Italia1 lo speciale Le Iene Due anni di Covid ha totalizzato 945.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai3 Sergio Marchionne 912.000 spettatori (4.3%) e su Rete4 Quarto Grado 926.000 spettatori (5.4%). La puntata pre natalizia di La7 Propaganda Live, con il monologo di Edoardo Leo quasi in apertura, ha interessato 720.000 spettatori con il 4.4%, mentre sul Nove la satira de I Migliori Fratelli di Crozza ha chiuso con 575.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 Come ti organizzo il Natale 234.000 spettatori (1.1%).