Ascolti tv sabato 13 gennaio: chi ha vinto tra C’è Posta per te e Tali e Quali 2024

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata di sabato 13 gennaio il palinsesto ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso Tali e Quali 2024, lo show con Carlo Conti spin off di Tale e Quale show. Canale 5 ha trasmesso invece la prima puntata della nuova edizione di C'è Posta per te, condotto da Maria De Filippi e con tante storie e ospiti. Ecco tutti i dati Auditel della serata.

La sfida agli ascolti tv tra C'è Posta per Te e Tali e Quali 2024

Nella prima serata di sabato 13 gennaio, Canale5 ha trasmesso la prima puntata di C'è Posta per te. La nuova edizione del programma di Maria De Filippi è iniziata con tanti ospiti e nuove storie da raccontare, come quella di Rosa che non accetta la figlia perché innamorata di una donna o il toccante ringraziamento di Rosa nei confronti dei fratelli che l'hanno cresciuta dopo la perdita di entrambi i genitori. Lo show è stato seguito da 4.703.000 spettatori con uno share del 31.1%, attestandosi come il più visto della serata.

Rai1 ha invece lasciato spazio alla prima puntata di Tali e Quali 2024, spin off di Tale e Quale Show condotto sempre da Carlo Conti. A gareggiare sono artisti non professionisti, uguali in tutto e per tutto alle star imitate. Ad aggiudicarsi la prima puntata è stata Clelia Cicero che ha imitato Edith Piaf. Presenti ospiti fissi come Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, mentre in giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio. La puntata ha registrato 2.957.000 spettatori pari al 17.6% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 2 la serie FBI International ha ottenuto 873.000 spettatori con il 4.49% di share, mentre su Italia 1 il film d’animazione Sing ha raccolto 694.000 telespettatori pari al 3.77%%. Su Rai 3 Quinta Dimensione ha registrato 570.000 telespettatori (3.33% share); su Rete 4 il film I bambini della speranza ha registrato un 442.000 telespettatori (2.43% share) e su La7 In altre parole è stato visto da 875.000 telespettatori con uno share del 4.70%.