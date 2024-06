video suggerito

Ascolti tv sabato 1 giugno: chi ha vinto tra Borussia Dortmund-Real Madrid e La bambina che non voleva cantare Tutti i dati Auditel di ieri sera, sabato 1 giugno. A conquistare la serata la finale di Champions League (Borussia Dortmund- Real Madrid) in onda su Canale 5, vista da 5.735.000 spettatori con uno share del 31.4%. Su Rai1 il film La Bambina che non voleva cantare si è fermato a 1.976.000 spettatori, 11.4% di share. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di ieri, sabato 1 giugno, ha offerto agli spettatori film, serie tv, documentari, programmi di approfondimento, intrattenimento e sport. Rai1 ha proposto il film La bambina che non voleva cantare. Su Canale5 invece la finale di Champions League, disputata tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel di sabato 1 giugno.

La sfida degli ascolti tv tra La bambina che non voleva cantare e Borussia Dortmund- Real Madrid

Nella serata di ieri sera, sabato 1 giugno, su Rai1 è andato in onda il film La bambina che non voleva cantare. Uscito nel 2021 e diretto da Costanza Quatriglio, racconta la vita della cantante italiana Nada, dalla sua infanzia fino al debutto al Festival di Sanremo. Il film è stato visto da 1.976.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Su Canale 5 spazio invece alla finale di Champions League, che ha visto affrontarsi Borussia Dortmund e Real Madrid allo stadio Wembley di Londra. A vincere 2-0 la squadra spagnola grazie ai goal realizzati da Carvajal e Vinicius Jr. La partita è stata vista da 5.735.000 spettatori con uno share del 31.4%, conquistando così la serata.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Italia 1 è stato trasmesso il film d’animazione Shrek e vissero felici e contenti, che ha conquistato 819.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Rai 2 spazio a Gli omicidi di Pont d’Arc, che ha totalizzato 988.000 spettatori (5.5% share), mentre su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato 586.000 spettatori e il 3.8%. Su Rete 4 il film 6 giorni, 7 notti ha registrato 730.000 spettatori (4.3%); su La7 In altre parole – Best of è stato visto da 512.000 spettatori con il 2.9%.