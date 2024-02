Ascolti tv mercoledì 28 febbraio: chi ha vinto tra La Tv fa 70 e Grande Fratello Gli ascolti tv di mercoledì 28 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra Rai1 con La TV fa 70 e Canale5 con Grande Fratello. Su Rai2 è andato in onda un nuovo appuntamento con Mare Fuori 4: tutti i dati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di mercoledì 28 febbraio 2024 ha offerto ai telespettatori intrattenimento, programmi di informazione e di approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la serata evento La tv fa 70 condotta da Massimo Giletti e volta a festeggiare l'anniversario della televisione. Su Canale 5 è stata trasmessa in diretta una nuova puntata del Grande Fratello, Rai 2 invece si è dedicata alla serie tv di successo, Mare Fuori 4. Ecco tutti i dati auditel della serata e chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con La tv fa 70 e Canale5 con Grande Fratello

La tv fa 70, la serata evento andata in onda ieri sera su Rai 1 e condotta da Massimo Giletti andata in onda su Rai 1, è stata seguita da 2.511.000 telespettatori, share 20,04%. Il reality di Alfonso Signorini, Grande Fratello, che nella serata di ieri, mercoledì 28 febbraio, ha regalato una nuova puntata in diretta su Canale5, conclusasi senza eliminazioni, è stato seguito da 2.239.000 telespettatori, share 16,51%. La sfida in termini di ascolti tv la vince, seppur di poco, la serata evento dedicata all'anniversario della tv, su Rai 1.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Due nuovi episodi di Mare Fuori 4 andati in onda ieri sera su Rai 2 sono stati seguiti da 1.007.000 telespettatori, share 5,08%. Chi L'ha Visto? su Rai 3 è stato seguito ieri sera da 1.589.000 telespettatori, share 7,65% nella presentazione e nel programma 1.855.000 spettatori con il 10,72% di share. Taken 3 – L'ora della verità su Italia1 ha segnato 1.439.000 telespettatori, share 7,67%, Fuori dal coro su Rete 4 in prima serata ha totalizzato invece 670.000 telespettatori, share 4,47%. Il talent show Italia's Got Talent su Tv8 è stato seguito da 560.000 telespettatori, share 3,03%. Stargate sul NOVE ha intrattenuto 320.000 telespettatori, share 1,79%. Una giornata particolare – I Medici La congiura dei pazzi su La7 ha segnato 899.000 telespettatori, share 4,88%.