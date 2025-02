Ascolti tv martedì 18 febbraio: chi ha vinto tra Miss Fallaci e Il grande giorno

video suggerito

Il palinsesto televisivo di ieri sera, martedì 18 febbraio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di informazione, intrattenimento e serie tv. Su Rai 1 è andato in onda Miss Fallaci, serie tv in cui Miriam Leone indossa i panni della giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Su Canale5 invece è andata in onda il film Il grande giorno che ha come protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Miss Fallaci e Canale 5 con Il grande giorno

Nella prima serata di martedì 18 febbraio, su Rai1 è andata in onda la prima puntata della miniserie Miss Fallaci, in cui Miriam Leone interpreta la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. L'appuntamento è stato seguito da 3.260.000 spettatori pari al 18.3%, vincendo in termini di ascolti. Su Canale 5, invece, spazio al film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Il grande giorno è stato seguito da 1.432.000 spettatori con uno share dell'8.5%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto 1.885.000 spettatori pari al 12.5%. Su Italia1 Le Iene Show ha incollato davanti al video 1.329.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Le Ragazze ha segnato 625.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca ha totalizzato 638.000 spettatori (4.6%). Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.365.000 spettatori e l'8.4%. Su Tv8 2012 ha ottenuto 321.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica di Little Big Italy ha radunato 249.000 spettatori (1.8%).

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

La puntata di Affari Tuoi di Stefano de Martino in onda ieri sera nell'access prime time di Rai 1 – e che ha visto protagonista Morena dalla Sardegna – ha intrattenuto 6.249.000 spettatori (pari al 28.5% di share). La puntata di Striscia La Notizia nell'access prime time di Canale5 ha raggiunto invece 2.997.000 spettatori pari al 13.7% di share.