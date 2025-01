video suggerito

Ascolti tv mercoledì 29 gennaio: chi ha vinto tra La farfalla impazzita e Zelig I dati Auditel di mercoledì 29 gennaio. Ha vinto La farfalla impazzita: il film con Elena Sofia Ricci trasmesso su Rai 1 ha tenuto incollati allo schermo 3.448.000 spettatori, con uno share del 18.6%. Zelig, andato in onda su Canale 5, si ferma invece a 1.995.000 spettatori e uno share del 13.5%.

A cura di Sara Leombruno

Il palinsesto televisivo di ieri, mercoledì 29 gennaio 2025, ha offerto ai telespettatori film di successo e programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda La farfalla impazzita, con Elena Sofia Ricci nei panni di Giulia, un'ebrea romana segnata dalla strage nazista. Su Canale 5, invece, Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv e tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra La farfalla impazzita e Zelig

Nella serata di mercoledì 29 gennaio, in occasione della settimana in cui ricorre la Giornata della Memoria, su Rai1 è andato in onda La farfalla impazzita. La pellicola è stata vista da 3.448.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 spazio invece a Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il programma di intrattenimento si è fermato a 1.995.000 spettatori con uno share del 13.5%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ritorno in paradiso ha raggiunto 635.000 spettatori con uno share pari al 3.2%. Su Italia1 John Wick – Capitolo 2 con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio e Ian McShane ha incollato davanti al video 1.018.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi l'ha visto condotto da Federica Sciarelli ha segnato 1.621.000 spettatori e il 9.7%. Su Rete4 Fuori dal coro ha totalizzato circa 695.000 spettatori (4.9%). Su La7 Una giornata particolare ha raggiunto 948.000 spettatori con il 5.3% di share.

Affari tuoi e Striscia la notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Carrie, concorrente del Veneto. La puntata ha registrato 5.775.000 spettatori con il 27% di share. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha collezionato 2.813.000 spettatori pari al 13.1% di share.