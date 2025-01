Affari tuoi, nella puntata di mercoledì 29 gennaio Carrie lascia il numero della nonna morta: cede 75mila euro per niente

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi in onda mercoledì 29 gennaio alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Carrie per la regione Veneto con il pacco numero 1, che poi ha cambiato prima con il pacco numero 10 poi con il numero 4. Nel programma condotto da Stefano De Martino, la pacchista si è fatta accompagnare dalla madrina Greta. Purtroppo non ha saputo sfruttare le offerte e i cambi proposti dal Dottore Pasquale Romano. Ha lasciato il pacco contenente 5mila euro per 75mila euro e infine ha ceduto anche questo per 500 euro. Ha tentato di svoltare la partita con la Regione Fortunata, ma ha perso tutto.

Chi è Carrie, la storia della concorrente del Veneto e della madrina Greta

Carrie è la concorrente del Veneto che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 29 gennaio. A Stefano De Martino ha raccontato cosa fa nella vita: "Sono una studentessa di lingue, civiltà e scienze del linguaggio politico e internazionale". Studia a Venezia. Quindi ha raccontato come mai si chiama Carrie:

Mia madre guardava la serie tv Sentieri e c'era un personaggio che lei non ha mai visto, ma aveva fatto talmente tanto scalpore nella serie che lo nominavano ad oltranza. Alla fine mi ha chiamata Carrie Asia.

Si è fatta accompagnare dalla madrina Greta, che è la moglie di suo cugino. Greta ha spiegato: "Me l'hanno affidata da cucciola e ancora oggi me ne prendo cura". Carrie ha confidato di essersi fatta leggere la mano dalla suocera e zia di Greta, Donatella, prima della sua partita:

Mi ha letto la mano e ha visto delle cose, poi ha fatto anche un sogno e mi ha consigliato un numero. Però è un numero che a me non dice nulla, anche se glielo ha dato mia nonna, nonna Pasqua, in sogno.

Affari tuoi, la partita di Carrie nella puntata del 29 gennaio

I primi sei pacchi aperti da Carrie contenevano 10mila euro, 200mila euro, 15mila euro, 0 euro, risi e bisi e 100 euro. Il dottore ha offerto 33mila euro. Carrie ha rifiutato l'offerta. Greta ha sussurrato: "Pensa sempre a zia Donatella che ci sta mettendo lo zampino con nonna Pasqua". Lapidario De Martino: "Ho capito che i numeri li danno in questa famiglia". I pacchi aperti subito dopo contenevano 50 euro, 300mila euro e 30mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, Carrie ha accettato. Ha lasciato il pacco numero 1, per il pacco numero 10, in qualche modo legato alla "profezia" di Donatella. Il pacco numero 1 conteneva 5mila euro. Quelli successivi 200 euro e 50mila euro (quest'ultimo, pacco numero 20, era legato alla data di nascita di nonna Pasqua). Il dottore ha offerto 20mila euro. L'offerta è stata rifiutata. I due pacchi aperti subito dopo contenevano 5 euro e 20 euro. Il dottore ha offerto 25mila euro in cambio di un tiro. L'offerta è stata rifiutata. Carrie ha aperto il pacco che conteneva 100mila euro. Il dottore ha offerto il cambio e Carrie ha accettato. Stavolta ha preso il pacco numero 4. I tre aperti subito dopo contenevano 20mila euro, 75 euro, poi ha aperto il pacco numero 10, che conteneva 75mila euro. Nel pacco numero 4 c'erano 500 euro. A questo punto è andata alla Regione Fortunata, ma non è riuscita ad azzeccare quella giusta. Carrie è tornata a casa a mani vuote.