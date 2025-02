video suggerito

Morena ad Affari Tuoi esulta dopo una partita sfortunata: segue il consiglio della nonna e vince 50mila euro La partita sfortunata di Morena si conclude con il lieto fine: la pacchista della Regione Sardegna, insieme alla sorella Tamara, ha seguito il consiglio della nonna cambiando il suo pacco con il numero 4. Le sorelle sarde tornano a casa con 50mila euro.

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, martedì 18 febbraio 2025, Morena Medda della Regione Sardegna. Tolettatrice, ha giocato accompagnata dalla sorella Tamara, studentessa di scienze politiche. Dopo l'ingresso di Thanat che ha presentato il "pacco speciale" dedicato alla Regione, vino cannonau, Morena ha dato il via alla sua partita iniziata male, ma finita con il lieto fine.

La partita di Morena ad Affari Tuoi

I primi sei tiri di Morena non sono andati nel verso giusto: con due chiamate ha eliminato dal tabellone 100 mila e 300mila euro. Il dottore, come prima offerta, le ha proposto il cambio ma la pacchista sarda ha deciso di rifiutare: poi ha chiamato i pacchi contenenti 15mila, 20mila e 200mila euro. Con soli tre rossi in gioco, il dottore la ha offerto sei tiri per 5mila euro, ma Morena ha deciso di rifiutare e proseguire la partita. "Ti fidi di me?" le ha chiesto Stefano De Martino, "Sì", la risposta.

Con i successivi sei tiri è riuscita ad eliminare gran parte dei blu rimasti sul tabellone e il dottore le ha proposto 1 tiro o cambio. "Mi terrorizza, rifiuto", le parole prima di proseguire la partita ed eliminare dal tabellone 75mila euro. Arrivata una nuova proposta di cambio, Morena ha iniziato a ragionarci sù. "Il 4 è il numero che ci ha consigliato nostra nonna, è il suo numero fortunato. Il 10 lo ha proposto il mio fidanzato, e mio figlio ha 10 anni, e conteneva 200mila euro", ha commentato prima di scegliere di seguire il consiglio della nonna e cambiare il suo pacco. "Io ogni tanto ho la presunzione di aver capito qualcosa, quando hai accettato il cambio nella mia testa ho detto "L'ha fregata". Io sono qui tutti i giorni, sono allenato. Ma in realtà non ho capito niente" ha detto Stefano De Martino creando suspance. Ma il suo vecchio pacco, il numero 9, conteneva 0 euro.

Il finale di Morena e la sorella Tamara che tornano a casa con 50mila euro

Rimaste in gioco con 75 e 100 euro e 50 mila euro, il dottore ha proposto alle sorelle 10mila euro. "Abbiamo dei progetti, ci farebbero comodo. Ma qui abbiamo una piccola certezza" – ha commentato Morena – "Nonna ci ha detto il suo numero fortunato. Ma è meglio tornare a casa con qualcosa? Sento mia nonna che dice "Gioca". Mamma e papà non so cosa direbbero. Ho aperto un'attività due anni fa, lavoro anche 12 ore al giorno per pagare tutto, per riuscire a conservarmi i soldi. Sono tanti anche questi, però poi c'è nonna Rosa". Ma insieme alla sorella ha deciso di tritare l'assegno e chiamare il pacco contenente 75 euro. Il dottore, allora, le ha offerto 15mila euro. "È stata una partita sfortunata. Da casa avrei accettato, ma ho una buona sensazione", il commento prima di tritare l'assegno rischiando fino alla fine. Bene ha fatto: è tornata a casa con 50mila euro.