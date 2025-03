video suggerito

Ascolti tv martedì 4 marzo: chi ha vinto tra Miss Fallaci e Mission Impossible-Dead Reckoning

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, martedì 4 marzo, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso un nuovo episodio della serie Miss Fallaci, con protagonisti Miriam Leone, Francesco Colella e Maurizio Lastrico. Canale5 ha proposto il film Mission Impossible-Dead Reckoning. Nell’access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la notizia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di martedì 4 marzo.

La sfida tra Miss Fallaci e Mission Impossible-Dead Reckoning

Nella serata di martedì 4 marzo è andato in onda un nuovo episodio della serie Miss Fallaci, con protagonista Miriam Leone, che racconta i primi anni della carriera da giornalista di Oriana Fallaci, quando lavorava per L'Europeo. La fiction, che tra gli altri attori vede la presenza di Maurizio Lastrico e Francesco Colella, è stata vista da 2.395.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Su Canale 5, invece, spazio ai film con Mission Impossible-Dead Reckoning, film del 2023 che rientra nel franchise con protagonista Tom Cruise e in cui recitano anche Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby. Il film è stato la scelta di 1.713.000 spettatori con uno share dell’11.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il nuovo appuntamento con Stasera Tutto è Possibile è stato visto da 2.195.000 spettatori segnando il 14.7%, un risultato ottimo per la seconda rete, che attesta lo show comico condotto da Stefano De Martino come uno dei più amati della tv. Su Italia1 Le Iene Show è stato seguito da 1.401.000 spettatori con il 10.5% di share. Su Rai3 Le Ragazze ha segnato 656.000 spettatori e il 3.5% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca registra 657.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.539.000 spettatori e il 9.4% di share. Su Tv8 Bohemian Rhapsody ha ottenuto 389.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove le repliche di Little Big Italy sono state la scelta di 197.000 spettatori con l'1.4% di share.