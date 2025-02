video suggerito

Ascolti tv martedì 25 febbraio: chi ha vinto tra Miss Fallaci, Inter-Lazio e Stasera tutto è possibile Gli ascolti tv di martedì 25 febbraio 2025. Chi ha vinto la sfida agli ascolti tv tra Miss Fallaci su Rai1 e Inter-Lazio di Coppa Italia su Canale5. Su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile: tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, martedì 25 febbraio 2025, ha offerto ai telespettatori fiction, programmi di intrattenimento, informazione e la partita di calcio di Coppa Italia. Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata della fiction Miss Fallaci con Miriam Leone, su Canale5 invece il match Inter-Lazio che ha visto la squadra di mister Simone Inzaghi volare in semifinale di Coppa Italia. Su Rai 2 è andata in onda una nuova puntata di Stasera tutto è possibile condotta da Stefano De Martino: ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Miss Fallaci e Canale5 con Inter-Lazio

La seconda puntata della fiction Miss Fallaci, in onda ieri sera, in prima serata su Rai 1, è stata seguita da 2.403.000 spettatori pari allo share del 13.2%. La partita di Coppa Italia Inter-Lazio conclusasi con la vittoria della squadra nerazzurra, vince in termini di ascolti tv: ha intrattenuto 4.381.000 telespettatori pari allo share del 20.98%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Stasera tutto è possibile in onda su Rai 2 è stato seguito da 2.115.000 telespettatori, share 13.66%. Le ragazze in onda su Rai 3 ha registrato 591.000 telespettatori, share 3%. Le Iene Show su Italia1 ha intrattenuto 1.367.000 telespettatori, share 10.43%. È sempre Cartabianca su Rete4 ha segnato 699.000 telespettatori, share 4.90%. Io prima di te su Tv8 ha registrato 458.000 telespettatori, share 2.50%, Little Big Italy sul NOVE ha intrattenuto invece 321.000 telespettatori, share 1.63%. Di Martedì su La7 ha raggiunto 1.503.000 telespettatori, share 8.70%.

Gli ascolti dell'access prime time: i dati di Affari Tuoi e Striscia La Notizia

La partita di Marco nel game show di Stefano De Martino, Affari Tuoi, in onda nell'access prime time di Rai 1 è stato seguito da 6.052.000 spettatori pari ad uno share del 26.78 %. Striscia La Notizia su Canale5 è stato seguito, invece, da 3.206.000 telespettatori, share 15.18%.