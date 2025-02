Inter-Lazio LIVE 1-0, risultato in diretta della partita di Champions League: gol da favola di Arnautovic

Se l'Inter dovesse qualificarsi battendo la Lazio per la semifinale di Coppa Italia andrebbe ad affrontare il Milan in un nuovo derby. Dopo i due campionato e quello di Supercoppa per i nerazzurri ci sarebbe la possibilità del riscatto: in Arabia ha perso il trofeo in finale, in Serie A è reduce da una sconfitta ed un pareggio.